Capitalfin: Massimo Consalvi nuovo amministratore delegato

Massimo Consalvi è il nuovo amministratore delegato di Capitalfin, società del gruppo Banca Ifis. Lo ha reso noto l’istituto di credito, a seguito della nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta oggi.

Massimo Consalvi, 55 anni, abruzzese, arriva da Bnl Bnp Paribas dove dal 2017 ricopriva la carica di chief commercial e credit officer in Bnl Finance, società specializzata nella cessione del quinto e tra i principali leader di settore.

Entrato in Bnl Bnp Paribas nel 2009 come responsabile commerciale business di territorio Lazio e Sardegna, e poi vice direttore generale e direttore agevolazione e sviluppo di 500 punti Artigiancassa, in precedenza ha maturato significative esperienze in Unicredit, Capitalia e Banca di Roma.

La nomina di Consalvi va a rafforzare ulteriormente la struttura manageriale di Capitalfin, in vista delle importanti sinergie/obiettivi che il gruppo ha delineato nel business plan 2022-2024.

Controllata al 100% da Banca Ifis, Capitalfin rappresenta il ramo di business del gruppo dedicato al credito al consumo, specializzato in particolare nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione.