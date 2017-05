di

Dopo i prodotti Exclusive pubblici, Exclusive statali ed Exclusive pensionati, che offrono tassi tra i più competitivi del mercato, Capitalfin presenta Exclusive privati, ovvero un prodotto Exclusive anche per i dipendenti privati, che potranno richiedere prestiti a condizioni agevolate e godere di:

– Approvazione in tempi brevi del prestito;

– Iscrizione gratuita a una mailing list per promozioni pensate ad hoc per i clienti top.

Capitalfin risponde così a un’esigenza della rete commerciale e del mercato, partendo su tutto il territorio nazionale per un primo test. Si conferma con questa iniziativa, la grande capacità di innovazione di Capitalfin, che ha deciso di estendere i privilegi inizialmente dedicati solo a Dipendenti pubblici, Statali e Pensionati, anche ai dipendenti privati.

Capitalfin presenta il nuovo prodotto Exclusive privati ultima modifica: da