di

Capitalfin ha siglato una partnership con CheBanca! per l’erogazione del prodotto mutui.

“Ho contribuito alla strutturazione della partnership e ho lavorato alla realizzazione dell’offerta e alla creazione del modello distributivo dedicato, in modo da ottenere una distribuzione lineare del prodotto mutuo – spiega Alessndro Mazza di Capitalfin -. La fase successiva, a cui stiamo lavorando, consiste nell’inserimento di nuove risorse commerciali specializzate nel settore e nella trasmissione alla rete vendita di tutte le informazioni di natura tecnica e commerciale relative al mutuo, al fine di creare una cultura di prodotto. Si tratta sicuramente di un passo significativo per CapItalFin che, in particolare in questo ultimo periodo, sta cercando di orientarsi il più possibile al consumatore, ascoltandone le esigenze”.

La strutturazione del nuovo progetto mutui, aggiunge Mazza “va a sottolineare la volontà dell’azienda di aggiornare la sua visione non più orientata al prodotto ma al cliente, andando a fornire una serie di nuovi prodotti e servizi aggiuntivi che costituiscono un’offerta variegata in linea con l’esigenza specifica del cliente. In quest’ottica la scelta di una società come CheBanca! non è stata casuale, visto che rappresenta una delle poche realtà con un’offerta di mutui completa e competitiva. Inoltre, i dipendenti specializzati sul prodotto vantano un know-how specifico. A questo c’è da aggiungere la conoscenza reciproca e profonda maturata grazie a un’esperienza lavorativa comune”.

Capitalfin, siglata partnership con CheBanca! per il prodotto mutui ultima modifica: da