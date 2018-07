Cargeas Assicurazioni, Armando Ponzini nominato amministratore delegato

di

Armando Ponzini è stato nominato amministratore delegato di Cargeas Assicurazioni.

Si concentrerà sullo sviluppo di Cargeas con l’obiettivo di farla diventare una delle principali assicurazioni nel ramo danni in Italia, facendo leva sull’esperienza acquisita dalla compagnia nell’offrire prodotti ai suoi partner e ponendo la “customer experience” al centro della strategia aziendale.

Armando Ponzini, che riporterà a Virginie Korniloff, chief operating officer, Domestic Markets di Bnp Paribas Cardif, gestirà le attività di Cargeas, con l’obiettivo di sviluppare questa filiale di Bnp Paribas Cardif che in Italia offre, a privati e aziende, prodotti salute, casa, auto e polizze Ppi (Payment protection insurance).

“Sono convinta che l’esperienza e l’energia di Armando gli permetteranno di accelerare la crescita del nostro secondo mercato più importante in termini di premi. Egli contribuirà attivamente a raddoppiare il nostro fatturato di protezione in Italia. La sua profonda conoscenza del mercato italiano e la sua esperienza nel settore assicurativo Property & Casualty sono elementi chiave per soddisfare le aspettative di tutti i nostri partner italiani, in particolare di Ubi Banca e Bnl”, ha affermato Virginie Korniloff.

Armando Ponzini, 50 anni, ha iniziato la sua carriera come analista finanziario nel comparto chimico di Eni, la più grande multinazionale italiana. Successivamente, nel 1995 è entrato nella società di consulenza Bain & Company per poi passare nel 2003 ad Axa Italia come Responsabile Auto e Responsabile Offerta Retail Property & Casualty. Ha poi occupato diverse posizioni nella compagnia fino a diventare capo della Direzione Territoriale Nord-Est nel 2006 e Vice Direttore Generale – Chief Property & Casualty Officer dal 2013 al 2018.

Armando Ponzini ha conseguito la laurea in Business Administration presso l’Università Bocconi e un Mba presso la Northwestern University – Kellogg School of Management di Chicago.

Cargeas Assicurazioni, Armando Ponzini nominato amministratore delegato ultima modifica: da