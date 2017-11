Carige, nel III trimestre risultato netto della capogruppo pari a -55,5 milioni

di

Il cda di Banca Carige ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2017. Nel trimestre appena concluso, spiega una nota, il gruppo ha focalizzato la propria attività sulla cessione degli asset non core individuati nel nuovo piano industriale, dando il via a tutte le misure propedeutiche alla dismissione degli stessi.

Contestualmente il gruppo ha continuato il processo di derisking del portafoglio crediti deteriorati, deconsolidando il primo portafoglio di sofferenze di euro 940 milioni, e dando seguito alle attività volte alla cessione di un secondo portafoglio di sofferenze di euro 1,4 miliardi unitamente alla dismissione della Piattaforma di gestione delle stesse.

È proseguita nel periodo l’attenta gestione della liquidità, il cui profilo resta stabile. Al 30 settembre, il Liquidity Coverage Ratio (Lcr) si colloca al 125%, con cassa e attività libere stanziabili che ammontano ad euro 1,8 miliardi, dopo il rimborso nel trimestre di euro 333,0 milioni di obbligazioni retail.

La raccolta diretta da clientela (privati e imprese) al 30 settembre 2017 si attesta a euro 15,6 miliardi in crescita dell’1,6% nel trimestre (-0,1 miliardi rispetto al 31 dicembre 2016) grazie alla buona performance dei conti correnti, mentre la raccolta indiretta è pari a euro 21,3 miliardi (-0,2 miliardi rispetto al 31 dicembre 2016) e risulta anch’essa in crescita nel trimestre (+0,9%), grazie alla buona performance del risparmio gestito che sale a euro 11,4 miliardi (+2,1% e +5,2% nei 3 e 9 mesi), trainato dai fondi comuni (+2,5%) e dai prodotti assicurativi (+2,3%) nel trimestre.

Si attenua l’azione di deleveraging sul fronte degli impieghi con l’aggregato che si porta a euro 19,4 miliardi, in calo dell’8,5% rispetto al 31 dicembre 2016 principalmente per effetto del deconsolidamento di un portafoglio sofferenze effettuato nel mese di agosto.

Contestualmente è proseguita l’erogazione di mutui ipotecari a privati, pari a euro 352 milioni (euro 332 milioni nei primi nove mesi del 2016), e quella a imprese, che si attesta a euro 453 milioni (euro 607 milioni a settembre 2016).

Nel corso del trimestre il Gruppo ha completato l’operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza da euro 938,3 milioni (Gross Book Value alla data di cut-off del 31 agosto 2016) ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 e degli articoli 1 e 4 della Legge 130/99, deconsolidandolo definitivamente dall’attivo patrimoniale e ottenendo la relativa garanzia. Il portafoglio crediti deteriorati (Non Performing Exposures – NPE) risulta così abbattuto di circa 1 miliardo, a euro 6,3 miliardi e mantiene un coverage elevato, pari al 47,0% includendo i write-offs.

Al netto della cessione il portafoglio sofferenze si attesta al di sotto di euro 3 miliardi lordi (euro 1,0 miliardo netto), con coverage al 67,5% inclusi i write-offs, rispetto al 64,7% di fine 2016; le inadempienze probabili si mantengono stabili a euro 3,2 miliardi lordi (euro 2,3 miliardi netti) con un coverage in crescita al 28,5% includendo i write-offs, rispetto al 27,7% di dicembre 2016. Includendo gli effetti economici del deconsolidamento del portafoglio di sofferenze (euro 84,0 milioni), il costo del rischio di credito calcolato su basi annualizzate è pari a 229 bps (267 bps nell’intero 2016).

L’attenta gestione dei costi contribuisce al ribilanciamento del Margine Operativo Lordo che torna positivo attestandosi a euro 5,4 milioni: gli oneri di gestione dei primi nove mesi si attestano a euro 383,9 milioni (-0,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, -6,2% la variazione normalizzata al netto delle componenti non ricorrenti).

In particolare si contraggono le spese per il personale rispetto all’omologo dato normalizzato riferito ai primi nove mesi 2016 (-8,0% a euro 225,7 milioni), mentre risultano stabili rispetto all’ultimo trimestre 2017 (+0,5% a euro 74,0 milioni).

In marcata riduzione anche le spese amministrative core (al netto di oneri di sistema e canone Dta) che risultano in calo del 4,5% rispetto al terzo trimestre 2016 e del 15,9% rispetto al secondo trimestre 2017.

Nonostante la politica di deleveraging sia proseguita anche nel terzo trimestre, soprattutto sul segmento a medio/lungo termine, l’impatto della stessa sul margine di interesse è stato contenuto e il dato risulta in crescita a euro 59,9 milioni (+2,7% rispetto al trimestre precedente). In relazione alle dinamiche dell’intermediazione, le commissioni da risparmio gestito accelerano nei dodici mesi e crescono del 6,0% su base annua, mentre il dato dei nove mesi complessivo si attesta a euro 181,2 milioni e segna una flessione dell’1,1% annua.

Il contributo al conto economico delle voci della Finanza (euro 1,2 milioni nel trimestre) riflette un profilo di rischio del portafoglio titoli governativi, contenuto sia in termini di dimensione (euro 1,7 miliardi), sia di duration (3 anni); nel contempo è stato realizzato un progressivo miglioramento della riserva AFS (negativa per euro 25,0 milioni rispetto ai -28,0 milioni del trimestre precedente).

Il risultato consolidato netto di pertinenza della Capogruppo dei 9 mesi si attesta a euro -210,4 milioni (euro -55,5 milioni nel trimestre) dopo aver contabilizzato euro 84 milioni lordi di oneri collegati al deconsolidamento della prima tranche di sofferenze, euro 46,9 milioni di oneri di sistema e canone DTA, nonché accantonamenti per rischi ed oneri per euro 22,7 milioni.

L’indicatore di solidità patrimoniale CET1 Ratio phased-in è pari al 10,4%1 (10,9% sommando la plusvalenza e il rilascio di RWA derivanti dalla cessione dell’immobile di corso Vittorio Emanuele a Milano) e include l’effetto netto positivo sugli asset ponderati per il rischio del deconsolidamento del portafoglio di sofferenze. Il CET1 Ratio risulta al di sopra dei limiti regolamentari e della soglia minima del 9% che la Bce ha richiesto in sede di SREP per il 2017, ma al di sotto della soglia raccomandata (che include anche la Pillar 2 Capital Guidance) pari all’11,25%.

Il Total Capital Ratio phased-in (TCR) si attesta al 12,4%1 risultando superiore al limite regolamentare, ma al si sotto della soglia SREP 2017 del 12,5%.

Le azioni di rafforzamento patrimoniale previste dal nuovo Piano Industriale del Gruppo Carige, già in avanzato stadio di esecuzione, consentiranno il ripristino dei livelli raccomandati.

Il Leverage Ratio è pari al 6,5%, confermandosi fra i più elevati del sistema.

Rafforzamento patrimoniale di Carige

Il 28 settembre l’assemblea straordinaria degli azionisti, preso atto dell’autorizzazione della Banca Centrale Europea (Bce), ha conferito al Consiglio di Amministrazione la delega ai sensi dell’art.2443 del Codice Civile per aumentare il capitale sociale per un importo massimo complessivo di Euro 560 milioni (comprensivo del sovrapprezzo) in forma scindibile, di cui: fino ad un massimo di Euro 500 milioni con attribuzione del diritto d’opzione e fino ad un massimo di Euro 60 milioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione eventualmente da riservarsi ad una o più categorie dei portatori di titoli subordinati oggetto di LME – liability management exercise, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione di stabilire nell’esercizio della delega modalità, termini e condizioni dell’Aumento di Capitale.

Nel mese di ottobre la Banca ha quindi condotto l’esercizio di liability management conclusosi con pieno successo, in considerazione dell’esito favorevole delle assemblee degli obbligazionisti alla consent solicitation, vincolante nei confronti di tutti i portatori delle obbligazioni subordinate interessate dall’operazione.

Pertanto, l’operazione di Lme si considera effettuata sul valore nominale complessivo di euro 510 milioni, il cui regolamento resta condizionato all’esito positivo dell’Aumento di Capitale. Dismissioni di asset Nell’ambito del processo di dismissione degli asset, che oggi ha visto la firma da parte della Banca del preliminare di compravendita per l’immobile situato in Corso Vittorio Emanuele II a Milano, con il Fondo Immobiliare Antirion Global Comparto Core gestito da Antirion SGR, sono in corso di definizione le shortlist delle controparti che hanno presentato offerte non vincolanti per le cessioni degli altri asset previsti nel Piano Industriale, il cui closing è atteso tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018.

Banca Carige S.p.A. rende noto che pubblicherà il Resoconto Intermedio di Gestione del Gruppo Banca Carige al 30 settembre 2017, completo della relazione della Società di revisione. Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2017 sarà disponibile presso la sede sociale della Banca (al link Investor relations – Bilanci) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Con riferimento alla richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell’art. 114, comma 5, del TUF, contenuta nella Comunicazione pervenuta da Consob in data 15 marzo 2017, in considerazione del fatto che il nuovo Piano Industriale è stato approvato (13 settembre 2017) in prossimità della scadenza del periodo trimestrale (30 settembre 2017), la Banca ha valutato che gli scostamenti evidenziati tra i dati consuntivati e le relative previsioni del Piano a fine periodo sono risultati non significativi e pertanto non ha inserito tale informazione nell’informativa finanziaria.

A seguito dell’approvazione del Piano Industriale 2017-2020 e dello stato di avanzamento delle operazioni di cessione di asset aziendali in esso contenute, il Gruppo Carige ha ritenuto che l’immobile della sede di Milano e Creditis avessero i requisiti per essere classificati tra le “Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione”, così come definito dal Principio contabile internazionale IFRS5.

Si segnala altresì che, in sede di predisposizione del bilancio 2016, la Banca aveva provveduto a rideterminare i saldi dell’esercizio 2015, in applicazione delle disposizioni dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori), per:

– rilevare correttamente il costo ammortizzato di taluni titoli in circolazione oggetto di copertura specifica del rischio di tasso d’interesse (fair value hedge); e

– correggere errori nella determinazione della componente di rettifiche di valore connessa all’attualizzazione della previsione di recupero di alcuni rapporti.

Di conseguenza, si è reso necessario rideterminare, per le analoghe fattispecie, anche i saldi relativi ai nove mesi 2016. Le rettifiche apportate hanno determinato, al netto dell’effetto fiscale, una riduzione complessiva del patrimonio netto al 1° gennaio 2016 pari a 50,0 milioni, un impatto positivo sul risultato economico dei primi nove mesi 2016 pari a 20,9 milioni e una riduzione complessiva del patrimonio netto al 30 settembre 2016 pari a 29,1 milioni rispetto ai saldi comunicati in sede di presentazione dei risultati dei primi nove mesi 2016.

Carige, nel III trimestre risultato netto della capogruppo pari a -55,5 milioni