Carlo Salvatori nuovo presidente di Aviva Italia Holding

Aviva Italia Holding ha nominato Carlo Salvatori nuovo presidente. Il manager italiano ha assunto ufficialmente l’incarico a partire dal 26 settembre, si legge in una nota, succedendo a John Russell T. Walls.

Nel corso della sua carriera, Salvatori ha messo la sua esperienza al servizio delle principali realtà assicurative e bancarie del Paese, ricoprendo ruoli chiave come quello di amministratore delegato di Banca Intesa, presidente del Gruppo Unicredit Italiano, presidente di Allianz e dal 2010 è anche presidente di Lazard Italia.

“Siamo onorati di poter celebrare l’ingresso in Aviva Italia Holding di Carlo Salvatori, persona di consolidata esperienza e figura di spicco nel panorama finanziario internazionale – ha sottolineato Ignacio Izquierdo, ceo di Aviva in Italia -. Sono sicuro che il suo arrivo ci consentirà di cogliere con successo nuove opportunità di sviluppo e dare continuità al trend di crescita che abbiamo mostrato negli ultimi anni”.

“Sono lieto di entrare a far parte del team di Aviva in Italia. I risultati e le performance registrate negli ultimi anni dimostrano come ci sia ancora spazio per migliorare e crescere in un settore che in futuro offrirà tante nuove opportunità – ha commentato Carlo Salvatori -. Aspetto con ansia l’inizio della nuova avventura per dare un contributo importante nel raggiungimento dei nostri obiettivi di business”.

Sposato con tre figli, Carlo Salvatori è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, in Scienze Bancarie presso l’Università di Siena e vanta anche una laurea honoris causa in Scienze Politiche a Macerata.