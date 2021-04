Cartolarizzazioni, Amco potrà offrire garanzie su crediti stage 2

Amco informa che hanno assunto efficacia le modifiche statutarie deliberate dall’assemblea e che è stato altresì nominato il collegio sindacale.

La prima modifica statutaria consentirà ad Amco di realizzare operazioni di cartolarizzazione sintetica con sottostante crediti in bonis ma che siano qualificati come “stage 2” (sub investment grade). Si aprono così nuove prospettive di business per Amco, che completerà nei prossimi mesi il set-up organizzativo per adeguare i presidi a supporto della nuova operatività.

La seconda modifica statutaria testimonia la grande attenzione di Amco per l’equilibrio di genere nella governance della società e prevede che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti degli amministratori e dei sindaci eletti all’interno dei rispettivi organi societari.

L’assemblea ha inoltre confermato per il prossimo triennio l’attuale collegio sindacale, composto dal presidente Giampiero Riccardi e dai sindaci effettivi Giovanni Battista Lo Prejato e Giuseppa Puglisi; ha altresì provveduto a confermare quali sindaci supplenti Maurizio Accarino e Delia Guerrera.