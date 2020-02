Casa.it, inizio anno da record

Il sito Casa.it apre il 2020 con nuovi record: oltre 1.1 milioni di visite giornaliere, app per cercare casa più scaricata, oltre 30 milioni di visite mensili, più di 318 milioni di pagine viste.

“Siamo entusiasti di questi nuovi record, una conferma che stiamo andando nella giusta direzione. È il risultato della continua innovazione e costante implementazione di nuove tecnologie e servizi dedicati a chi cerca casa e ai professionisti del settore”, ha dichiarato Luca Rossetto, ceo di Casa.it.

Questi importanti risultati sono stati raggiunti grazie a forti investimenti in tecnologia e innovazione continua sul prodotto (come nuovo sito, nuova app e nuova User Experience) e all’introduzione di nuovi servizi.

Tra le innovazioni di prodotto più rilevanti c’è il Lifestyle Centric Search, con cui cambia il modo di cercare casa e Casa.it, unico in Italia, va oltre i classici criteri di ricerca basati sulle sole caratteristiche tecniche delle case offerti dagli altri portali. Le Persone hanno la possibilità di cercare casa sulla base delle proprie esigenze quotidiane: la vicinanza alle fermate della metropolitana, alle scuole, alle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, ai supermercati e ai propri punti di interesse, grazie all’opzione “Voglio vivere a pochi minuti da…”.

Gli investimenti di Casa.it in marketing e comunicazione (digital, TV, Out of Home, street marketing e progetti speciali, come MONOPOLY Edizione Speciale Casa.it) sono cresciuti.

Il numero di professionisti del settore che scelgono Casa.it è in aumento, grazie ai servizi innovativi e ai prodotti all’avanguardia a loro dedicati (come ValutaTu, PrimaVisita, CasaNuova), e l’offerta di case in vendita e in affitto si amplia ulteriormente.