Casa.it, invariata compagine azionaria dopo accordo Oakley/Mayfair

Oakley Capital Private Equity, azionista di Casa.it insieme al management, ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Mayfair Equity Partners per la cessione di una quota di maggioranza del gruppo atHome acquisito dal fondo nel 2016 insieme a Casa.it nell’ambito di un’operazione di management buyout.

“Riteniamo che questa sia una grande opportunità per atHome al fine di accelerare ulteriormente la propria crescita e scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Rimaniamo impegnati nella nostra missione di fornire continua innovazione in termini di prodotti, funzionalità e valori ai nostri utenti e agli agenti immobiliari nostri clienti – ha commentato Luca Rossetto, group ceo e general manager di Casa.it -. Pur trattandosi di una separazione, come sempre accade nella vita e nel lavoro, ciò che conta è la qualità dei progetti che abbiamo portato avanti insieme in questo periodo, dei risultati raggiunti e dei valori condivisi”.

Nelle prossime settimane Casa.it gestirà la transizione delle attività condivise, fornendo ad atHome tutto il supporto necessario per gettare le basi di un futuro di successo.