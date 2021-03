Casa.it: il real estate offre buone opportunità di sviluppo all’imprenditoria femminile

Il real estate è un settore ritenuto prettamente maschile ma che offre ampie opportunità di crescita alle donne. Lo sostiene Casa.it, che ha pubblicato lo scorso 11 marzo un’indagine sulle donne che lavorano nell’immobiliare, condotta raccogliendo i pareri e le risposte delle professioniste del settore (l’80% delle rispondenti è infatti titolare di un’agenzia e oltre il 49% è una professionista immobiliare da oltre 10 anni).

Le cause dietro alla scarsa presenza femminile nel comparto sono per le rispondenti la percezione del settore immobiliare come “maschile” e “tecnico” (35,3%), la paura di non riuscire a bilanciare vita professionale e vita privata (26,9%) e solo in terza posizione fortunatamente il permanere, ancora oggi, di pregiudizi nei confronti delle donne che svolgono questa professione (18,4%).

Quali misure o interventi per attirare più donne?

Secondo l’indagine di Casa.it, è fondamentale l’opera di sensibilizzazione generale allo scopo di affidare più ruoli manageriali alle donne (41,5%), sviluppare più tecnologie che aiutino a bilanciare lavoro e tempo libero (30%) e supportare le donne con la creazione di fondi e finanziamenti dedicati (16,9%). Anche la solidarietà tra donne gioca un ruolo fondamentale nell’attrazione di figure femminili nel settore: la creazione di reti di supporto tra professioniste per condividere best practice e conoscenze è stata indicata come fondamentale dal’11,5% delle intervistate.

Il successo delle donne passa da empatia e capacità di relazione

Secondo il 61,5% delle intervistate, il fattore chiave del successo femminile nel real estate è una migliore capacità di relazione ed empatia delle donne rispetto ai colleghi maschi. A seguire, altri fattori importanti sono le migliori capacità organizzative (21,5%) e negoziali (10,7%) e una maggiore apertura a stringere collaborazioni e lavorare insieme a colleghi di altre agenzie (6%).

Le donne scelgono il real estate per passione

Il 44,6% delle intervistate afferma di aver scelto il mercato immobiliare per passione, il 24,6% perché attirata dall’idea di impiego come libera professionista e il 16% per contatti familiari o conoscenti.

Come supportare la carriera femminile nel real estate

La partecipazione attiva a corsi di formazione messi a disposizione da privati, associazioni o dagli stessi portali di ricerca immobiliare è stato indicato come fattore fondamentale per lo sviluppo della professionalità dalla maggior parte delle intervistate da Casa.it (80,7%), seguito dalla disponibilità di una rete di professionisti a cui affidarsi, tra cui commercialisti, avvocati, notai (83%), l’utilizzo di nuove tecnologie e la digitalizzazione a disposizione del settore (83,8%). Ultima ma pur sempre rilevante il supporto e la collaborazione con i portali immobiliari per promuovere gli annunci (79,2%).

I punti di forza riconosciuti dai colleghi, secondo le intervistate

Una maggiore capacità di cogliere le esigenze del cliente (29,2%), la capacità di sfruttare l’empatia per entrare in sintonia con il cliente (25,3%), una maggiore pazienza (13%), tenacia sul lavoro (13%) e organizzazione (10%) sono tra le caratteristiche che secondo le intervistate, sono più apprezzate dai colleghi.