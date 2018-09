Casashare rivoluziona il lavoro degli agenti immobiliari con una app all’avanguardia

di

Semplificare ulteriormente il lavoro degli agenti immobiliari, mettendo a loro disposizione strumenti tecnologicamente all’avanguardia capaci di offrirgli un supporto concreto per la propria attività quotidiana. È con questo obiettivo che Casashare ha progettato la nuova versione della sua piattaforma, presentata oggi a Roma nel corso del Casashare Day 2018.

“Abbiamo pensato a un raggruppamento delle funzioni per facilitare il lavoro degli agenti, rendendo tutta la piattaforma, che ad oggi contiene oltre 2.190.000 annunci immobiliari, più semplice da utilizzare – ha spiegato alla platea Enrico Quadri, amministratore delegato di Casashare -. Un’altra accortezza che abbiamo avuto è stata quella di introdurre una terminologia più vicina agli utenti, che normalmente parlano ‘immobiliarese’ e che da oggi potranno anche trovarlo sulla piattaforma”.

Una particolare attenzione è stata riservata alla gestione della sinergia con Credipass, società di mediazione creditizia della Holding Hgroup, di cui fa parte la stessa Casashare.

Oltre alla nuova versione della piattaforma la società ha presentato anche la sua nuova app “Assistente Virtuale”, elaborata dal presidente Massimiliano Pochetti e dal suo team di programmatori. “Si tratta di una app progettata per gestire in autonomia una parte del lavoro dell’agente immobiliare che la utilizza – ha sottolineato Pochetti -. Ad esempio, una volta scelta una zona di interesse, l’assistente virtuale invia ogni ora un messaggio all’agente per aggiornarlo sugli annunci pubblicati in quella zona, con la possibilità di inserire direttamente tutti i dati relativi all’annuncio nell’agenda degli appuntamenti del proprio smartphone se si desidera organizzare un incontro o contattarlo. In aggiunta a questo abbiamo pensato a una funzione che consente all’agente di condividere le proprie informazioni con i colleghi con i quali vuole lavorare in sinergia premendo semplicemente un bottone e a un’altra funzione che offre l’opportunità di effettuare un’analisi comparativa degli immobili estremamente veloce, facile ed efficiente. La vera rivoluzione però è data da un’ulteriore funzione, che consente di ottenere dai propri clienti acquirenti, con i quali si condivide la app, dati sugli immobili che vanno a visitare, trasformandoli in un’utilissima fonte di informazione”.

