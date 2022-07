La piattaforma immobiliare Casavo lancia la propria società di mediazione creditizia: Casavo Mutui. L’offerta della società da oggi comprende dunque anche i mutui, oltre all’assicurazione sulle ristrutturazioni, l’assistenza post-vendita, i progetti di interior design e il recente Casavo Homeplus, servizio che permette di usufruire di sconti e offerte proposti dai brand partner dell’azienda.

“Durante la ricerca e l’attivazione del mutuo, l’unico punto di riferimento sarà il team di Casavo Mutui, che si impegnerà a trovare il prodotto più adatto alle esigenze del cliente tra quelli offerti dalle banche partner – precisa un comunicato stampa -. La società si fa dunque carico di tutte le incombenze, compresa la produzione e la raccolta documentale dell’immobile, semplificando così la vita dei propri clienti durante una delle fasi notoriamente più stressanti del processo di acquisto. Le parole d’ordine sono trasparenza e velocità”.

“L’attivazione di un mutuo è spesso una pratica lunga e complicata, ma indispensabile per tantissimi clienti, specialmente per i giovani che si interfacciano per la prima volta con questa operazione di finanziamento. Ci siamo concentrati anche sulle necessità di questo target per delineare il nostro nuovo servizio – commenta Victor Ranieri, country manager Italia di Casavo -. Vogliamo infatti accompagnare i nostri acquirenti dalla ricerca dell’abitazione fino al rogito attraverso un processo completamente digitale e soprattutto integrato nella transazione di compravendita, rendendo il tutto facile, trasparente ed efficiente, e potendo contare su partnership con i principali player di mercato”.

“Casavo Mutui è un servizio su cui puntiamo molto, basti pensare che in una prima fase di test interno, l’80% dei clienti che hanno avuto necessità di accendere un mutuo ha chiesto un supporto da parte di Casavo. Oggi siamo orgogliosi di annunciare questa novità, si tratta a tutti gli effetti di una fintech all’interno di una proptech – aggiunge Simone Viganò, general manager di Casavo Mutui -. Con l’espansione del servizio, prevediamo anche la selezione di nuove risorse a completamento del team, per far fronte alla crescita delle richieste. Il nostro impegno procede anche dal punto di vista tecnologico, intendiamo infatti far evolvere il servizio integrandolo sul portale, offrendo ai clienti un’esperienza ‘phygital’ che unisce il meglio del mondo off-line e del mondo digitale”.