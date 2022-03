Casavo: operazioni immobiliari cresciute del 73% nel 2021

Nel 2021 Casavo ha effettuato in Italia 1.093 transazioni, con un aumento del 73% rispetto al 2020, per un valore economico che supera i 282 milioni di euro. Lo ha annunciato oggi la piattaforma digitale per il mercato residenziale, che ha sottolineato come l’attività della società sul territorio non si limiti alle compravendite immobiliari concluse ma abbia generato un valore economico per le imprese di ristrutturazione coinvolte pari a 23 milioni di euro. “Inoltre, il modello inclusivo sviluppato nei confronti delle agenzie immobiliari con cui collabora in modo continuativo ha permesso a Casavo di liquidare a queste ultime un importo che supera i 3 milioni di euro di commissioni solo nel 2021”, si legge in un comunicato stampa.

Per il 2022 Casavo mira a una crescita importante in Italia: l’obiettivo è di raggiungere le 2.500 transazioni attraverso l’aumento delle operazioni nelle città in cui è già presente sul territorio, ovvero Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna, e arrivando a coprire anche le aree circostanti e i comuni limitrofi alle grandi città.

“Questi numeri ci dimostrano che in Italia il mercato immobiliare sta assistendo a un’importante evoluzione, anche grazie alla trasformazione digitale del settore, di cui Casavo è protagonista e promotore – ha dichiarato il country manager Italia Victor Ranieri -. Intendiamo continuare a intensificare le nostre attività creando valore per venditori, acquirenti e partner che lavorano con noi con il fine ultimo di offrire soluzioni “chiavi in mano”, sia in termini di processo di compravendita, che di prodotto immobiliare. Nel 2022 punteremo a più che raddoppiare le transazioni nelle città in cui siamo operativi”.

L’ampliamento delle attività in Italia va di pari passo all’espansione internazionale, partita con l’ingresso nel mercato spagnolo nel 2020 e proseguita con il lancio in Portogallo di gennaio 2022. L’azienda lavora inoltre costantemente alla formazione e alla crescita degli oltre 300 collaboratori a livello internazionale, andando a valorizzare capacità, attitudini personali e competenze in svariati ambiti.