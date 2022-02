Casavo: Uberto Visconti nuovo head of business development per l’Italia 

Uberto Visconti è stato nominato head of business development per l’Italia di Casafari, rete immobiliare che dalla scorsa estate mette la sua piattaforma a disposizione dei professionisti italiani. “La struttura creata da Casafari è la più vasta e completa del continente e si avvale di intelligenza artificiale, tecniche di nlp (natural language processing) e machine learning per riunire, ordinare e aggiornare in tempo reale 160 milioni di annunci immobiliari da 20.000 fonti diverse di dati, offrendo potenti servizi e vantaggi senza precedenti nel Belpaese”, si legge in un comunicato stampa.

Nato a Milano, una laurea in architettura con indirizzo urbanistico al Politecnico di Milano, un dottorato di ricerca in “Pianificazione territoriale e mercato immobiliare” presso il Politecnico di Torino e un anno in cattedra alla Delft University of Technology in Olanda, Uberto Visconti colleziona nella sua carriera numerose esperienze nel real estate italiano: dal ’95 è direttore di ricerca presso l’istituto indipendente di studi e ricerche Scenari Immobiliari, quindi membro del Consiglio della European Real Estate Society (2005-2010), dell’Aici, Associazione Italiana Consulenti Immobiliari e del Royal Institute of Chartered Surveyors (Gb). Fonda una società di consulenza specializzata in analisi di mercato, Valori Urbani, poi fusasi con il gruppo Reddy’s di Milano, e nel 2006 entra a far parte di Ing Real Estate Development, dirigendo l’attività di acquisizione progetti di sviluppo, ricerca e strategie della società.

Specializzato in analisi di mercato, pianificazione urbanistica e sviluppo urbano, valutazione e gestione immobiliare, da quest’anno Visconti guiderà il team italiano di Casafari per espandere e sviluppare il business e la rete di professionisti e relazioni dell’azienda in Italia.

“Oltre all’attività professionale, in passato ho svolto attività di ricerca in università sulla pianificazione e sui mercati immobiliari in Italia e all’estero. Allora l’ostacolo più importante al funzionamento efficiente dei mercati immobiliari, per esempio rispetto al mercato mobiliare, era la trasparenza informativa. All’epoca, quando si operava con processi analogici, era la norma – commenta Visconti -. Grazie alla digitalizzazione, questa industria alquanto conservativa si è evoluta in modi prima impensabili. Casafari sta diventando il principale portatore di innovazione digitale a vantaggio dell’efficienza dell’industria immobiliare. Sono felice ed onorato di gestire lo sviluppo di Casafari in Italia, non solo perché collaboro ad un grande progetto condiviso da investitori del calibro di Prudence Holdings, Lakestar, e, più di recente, Starwood Capital, ma perché lavorerò con decine di giovani eccellenti professionisti per portare trasparenza nel mercato immobiliare italiano”.