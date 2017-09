Accordo tra Cassa Centrale Banca e Deutsche Bank

di

Cassa Centrale Banca, candidata a capogruppo del costituendo Gruppo Bancario Cooperativo – Cassa Centrale Banca, al quale aderiscono oltre 110 banche di credito cooperativo, Raiffeisen e Casse Rurali, e la divisione di credito al consumo di Deutsche Bank s.p.a. hanno sottoscritto un articolato accordo di partnership.

Gli accordi prevedono una prima collaborazione commerciale per la distribuzione di prodotti di credito al consumo in white label PrestiPay, mediante la rete di circa 1.600 filiali degli istituti di credito del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca presenti su tutto il territorio nazionale. Nei prossimi mesi, la partnership si rafforzerà con la creazione in joint venture di una nuova società specializzata nel credito al consumo, partecipata congiuntamente da entrambi gli Istituti.

“La partnership con un primario operatore internazionale, con un forte know-how nel mercato Italiano del credito al consumo come Deutsche Bank – ha dichiarato Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca – consentirà al nostro gruppo bancario di rispondere da subito, al fianco delle Bcc-Cr, alle esigenze di credito delle famiglie clienti delle Banche del Gruppo e di costruire, nel prossimo futuro, un presidio diretto del mercato del credito al consumo”.

“L’offerta dedicata alla clientela privata delle Bcc-Cr aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, con il nuovo brand PrestiPay, presenterà soluzioni di finanziamento che inizialmente spazieranno dai prestiti personali alla cessione del quinto, perfezionabili allo sportello e successivamente anche online – ha aggiunto Paolo Massarutto, direttore della divisione credito al consumo di Ccb –. La futura creazione di una New.Co., insieme a un partner dalla pluriennale esperienza come Deutsche Bank, ci permetterà inoltre di assicurare, anche nel segmento del credito al consumo, la necessaria industrializzazione dei processi, un adeguato presidio del rischio di credito con strumenti e metodologie dedicate, oltre a una serie di servizi e prodotti con i più alti standard di mercato, a disposizione delle esigenze di credito dei clienti delle nostre banche di credito cooperativo”.

Nell’ambito della partnership, Deutsche Bank rafforzerà la sua posizione di primario operatore nel mercato Italiano del consumer credit in cui opera da oltre 50 anni. Deutsche Bank ha oltre 1,5 milioni di clienti nel credito al consumo e una quota di mercato superiore al 7%, con una crescita negli ultimi 12 mesi di oltre il 14% dell’outstanding di prestiti personali e un obiettivo di 3 Miliardi di Euro di nuove erogazioni nel comparto nel 2018.

“Siamo molto soddisfatti per la partnership avviata con Cassa Centrale Banca e per il percorso di crescita intrapreso da questo nuovo Gruppo, in grado di coniugare tradizione bancaria, vicinanza al territorio e attenzione alla clientela – ha commentato Flavio Valeri, chief country officer di Deutsche Bank in Italia –. La collaborazione di Deutsche Bank con Cassa Centrale Banca è dedicata a tutta la clientela privata, motore della banca tradizionale, alla quale verranno presentate soluzioni di finanziamento innovative. Questo progetto ci permette di rafforzare ulteriormente la nostra presenza retail in Italia e testimonia ancora una volta la volontà di Deutsche Bank di investire nel nostro Paese, che rappresenta per il gruppo il primo mercato europeo dopo la Germania”.

