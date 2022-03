Cassa Centrale Banca, utile netto +36% nel 2021

Nel 2021 il conto economico consolidato di Cassa Centrale Banca ha registrato una crescita dell’utile netto del 36%, per un ammontare di 333 milioni di euro, confermando la capacità del gruppo Cassa Centrale e delle 71 banche di credito cooperativo, casse rurali e raiffeisenkassen di crescere patrimonialmente ed economicamente e di svolgere al meglio il proprio ruolo a sostegno delle comunità. È salito del 28% l’utile netto della capogruppo, a 46 milioni di euro.

“Anche nel 2021 il gruppo Cassa Centrale ha confermato l’attenzione alle persone e alle comunità di riferimento, in coerenza con la mission e con la funzione sociale proprie della cooperazione mutualistica di credito – afferma Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca -. Forti dei nostri numeri siamo impegnati nel continuare a svolgere il ruolo di banche di prossimità anche in questa nuova situazione di difficoltà venutasi a creare con il recente scoppio del conflitto in Ucraina. Al popolo ucraino e a tutte le persone coinvolte nel dramma della guerra va il nostro sostegno e la nostra solidarietà umana e insieme concreta, con le diverse iniziative già avviate”.

“I risultati del 2021, confermano l’efficienza e la solidità del nostro gruppo in un esercizio ancora fortemente condizionato dagli impatti della pandemia – aggiunge l’amministratore delegato e direttore generale Sandro Bolognesi -. I nostri numeri sono frutto del continuo e prezioso lavoro svolto in questi anni da tutte le persone che lavorano nelle banche affiliate, nella capogruppo e nelle società controllate. Grazie a un Cet1 ratio del 22,6% e alla capacità reddituale dimostrata in questo primo triennio intendiamo proseguire in un percorso di crescita autonoma nel medio-lungo periodo, monitorando l’evoluzione del contesto economico mondiale e i riflessi dello scenario di guerra nel cuore dell’Europa”.

Le commissioni nette si sono attestate a 717 milioni di euro (+9%), un valore superiore agli obiettivi di budget, nonostante il 2021 sia stato un anno ancora fortemente condizionato dallo scenario covid 19.

Ha registrato un incremento anche la raccolta complessiva (+9%), che si è attestata a 99,8 miliardi di euro. La componente della raccolta diretta aumenta su base annua di 4,5 miliardi (+7%) e la raccolta indiretta cresce di quasi 4 miliardi (+13%) grazie al significativo contributo del risparmio gestito (+25%) e assicurativo (+15%) che rappresentano il 66% della raccolta indiretta totale. Fondamentale per questi risultati l’apporto delle due società del gruppo, Neam per i fondi comuni di investimento e Assicura per la bancassicurazione. In aumento di 2,6 miliardi di euro i crediti alla clientela che ammontano complessivamente a 48,7 miliardi (+5,6%). Positiva, infine, la riduzione dell’npl ratio lordo di gruppo dal 6,1% del 2020 al 5,5%; inoltre il coverage medio sul credito deteriorato sale al 73,6% rispetto al 66% di inizio anno, l’npl ratio netto si attesta all’1,5%.