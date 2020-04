Cattolica Assicurazioni, Atanasio Pantarotas nuovo cfo

Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni, presieduto da Paolo Bedoni, ha accettato le dimissioni di Enrico Mattioli, vicedirettore generale e chief financial officer del Gruppo, che a fine aprile lascerà la società.



Il cda, spiega una nota, ha preso atto della decisione del dottor Mattioli, maturata per motivi di carattere personale e professionale, e gli ha augurato i migliori successi per il prosieguo della sua carriera.



I consiglieri hanno ringraziato Mattioli, entrato nel Gruppo a settembre del 2017, per il prezioso lavoro svolto in questi anni nella ideazione e nella attuazione del Piano Industriale 2018-2020, nonché nelle più significative operazioni finanziarie e industriali del Gruppo e per la grande professionalità dimostrata nei rapporti con il mercato e con tutti i colleghi dell’azienda, sempre caratterizzata da profondo rispetto e da solidi principi etici.



Nella seduta odierna il cda ha nominato Atanasio Pantarrotas nuovo cfo del Gruppo, assegnandogli tutte le deleghe previste dal ruolo.



Dopo una laurea con lode in matematica e un master su tematiche assicurative, Atanasio Pantarrotas ha lavorato nel mondo assicurativo per circa tre anni.



Successivamente ha avuto una lunga esperienza come analista finanziario seguendo prevalentemente le compagnie assicurative quotate in diversi istituti finanziari per poi entrare nel Gruppo Cattolica nel 2015 nell’area cfo dove ha ricoperto diversi incarichi.



Il cda ha formulato a Pantarrotas i migliori auguri per il nuovo incarico, che decorrerà dal prossimo 1° maggio.