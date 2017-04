Cattolica Assicurazioni, Mazzucchelli lascia l’incarico di ad. Dal primo giugno arriva Alberto Minali

di

Giovan Battista Mazzucchelli lascerà a far data dal 30 maggio le cariche di consigliere e amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni.

Il consiglio di amministrazione ha rilevato come gli investimenti realizzati e le scelte strategiche del piano d’impresa 2014-2017 mettano oggi il gruppo in condizione di programmare una nuova fase di sviluppo.

“Lascio dopo dieci anni – ha dichiarato Giovan Battista Mazzucchelli – la responsabilità di amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni nella consapevolezza di aver portato a compimento con pieno successo un impegnativo programma manageriale che ha rafforzato e consolidato il posizionamento del Gruppo nel mercato assicurativo italiano e creato le condizioni per una fase ulteriore di crescita. In un mercato sempre più selettivo, con un management di prim’ordine, un personale altamente qualificato e un sistema distributivo incentrato su una rete agenziale efficiente ed affidabile, il Gruppo Cattolica ha potuto raggiungere livelli di competitività che consentono di guardare con grande fiducia al suo futuro. Desidero esprimere a tutto il personale dipendente e aicollaboratori del Gruppo la mia gratitudine e rivolgere il mio personale ringraziamento per l’impegno, la qualità professionale e la dedizione profusi in questi anni di lavoro

comune".

Il cda ha designato Alberto Minali nuovo amministratore delegato del Gruppo. Minali, che entrerà in carica il primo giugno, ha maturato una lunga esperienza nel settore finanziario, in particolare in quello assicurativo, ricoprendo ruoli di responsabilità in primari gruppi nazionali e internazionali. Oltre a un’importante esperienza imprenditoriale nel settore del risparmio gestito, ha ricoperto fino a pochi mesi fa una posizione di vertice in un gruppo assicurativo europeo. “Sono particolarmente contento di questo prestigioso incarico – ha dichiaro Minali -. Confermo fin d’ora il mio massimo impegno nell’interesse di tutti i soci e azionisti per fare di Cattolica un gruppo sempre più vicino al cliente e al territorio e allo stesso tempo più forte e redditizio”.

Cattolica Assicurazioni, Mazzucchelli lascia l'incarico di ad. Dal primo giugno arriva Alberto Minali