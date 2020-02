Cattolica Assicurazioni: premi diretti 2019 su del 20%. Leggermente al ribasso proiezioni esercizio 2020

I premi totali della raccolta diretta dovrebbero aver raggiunto i 6,9 miliardi di euro nel 2019, in rialzo del 20%, trainati dal ramo vita (+30%, con 4,8 miliardi di euro); mentre le nuove proiezioni riguardanti l’esercizio 2020 risultano inferiori del 6% rispetto a quanto precedentemente, attestandosi tra 350 e 375 milioni di euro. Sono i principali risultati emersi nel corso del consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi a Verona lo scorso 6 febbraio sotto la presidenza di Paolo Bedoni, nel corso del quale si è presa visione e successivamente approvato il Piano Rolling 2020-22 del gruppo e si sono esaminate le prime risultanze sull’andamento economico dell’esercizio 2019. L’attività di esame ed approvazione del piano rolling triennale è svolta almeno annualmente ed è propedeutica a numerosi altri fini, anche regolamentari.

Il Consiglio ha preso atto ed approvato nuove proiezioni riguardanti l’esercizio 2020 che risultano leggermente inferiori rispetto a quanto precedentemente comunicato ai mercati finanziari durante la presentazione del Piano Industriale 2018-20: il risultato operativo è atteso in un intervallo compreso tra 350 e 375 milioni di euro. Rispetto alla forchetta precedentemente comunicata (375-400 milioni di euro) è quindi presente uno scostamento pari al -6% tra i due valori medi. Infatti, gli scenari finanziari ed assicurativi fino ad oggi materializzatesi e quelli previsti per l’esercizio in corso risultano più sfavorevoli rispetto a quanto ipotizzato nella stesura del Piano Industriale 2018-20, in particolare a causa della persistenza di una dinamica competitiva molto accentuata, e di tassi di interesse più bassi del previsto che comportano un’erosione dei rendimenti finanziari.

Il cda di Cattolica Assicurazioni ha altresì preso atto delle prime risultanze dell’esercizio 2019 da poco concluso. I premi totali della raccolta diretta dovrebbero raggiungere i 6,9 miliardi di euro, in rialzo del 20%, di cui 2,2 miliardi di euro nel danni (+2,5%) e 4,8 miliardi di euro nel vita (+30%). Il risultato operativo 2019 dovrebbe assestarsi a circa 300 milioni di euro, valore marginalmente superiore al precedente esercizio (292 milioni di euro), nonostante lo sfavorevole aumento del costo dei sinistri causati da eventi atmosferici. L’utile netto di gruppo 2019 è previsto in calo rispetto allo scorso esercizio a causa di alcune poste negative straordinarie non pianificate ancora in fase di definizione, tra le quali la già comunicata perdita derivante dalla cessione di Cattolica Life.