Cattolica, approvate dall’Ivass le modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile

di

Il consiglio di amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha preso atto che l’Ivass, con provvedimento prot. n. 0097988/17 del 18 maggio 2017, ha autorizzato le modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile 2017, accertandone la conformità con il principio di sana e prudente gestione. Sono in corso di finalizzazione i correlati adempimenti pubblicitari, all’esito dei quali acquisiranno piena efficacia sia le modifiche statutarie sia, conseguentemente, la delibera di nomina dei consiglieri Nerino Chemello e Chiara de’ Stefani.

Autorizzazione all’utilizzo di parametri specifici dell’impresa e di gruppo

Con provvedimenti prot. nn. 0092935/17 e 0092936/17 dell’11 maggio 2017 Ivass ha inoltre autorizzato l’utilizzo, a partire dalle valutazioni dell’esercizio 2016, dei parametri specifici, rispettivamente, di gruppo (Gsp) e dell’impresa (Usp). Al 31 dicembre 2016, l’applicazione di tali parametri in luogo della formula standard porta alla compagnia un beneficio pari a 21 punti percentuali in termini di Solvency II ratio (che passa da 188% con la formula standard a 209% con gli Usp). Il beneficio registrato dal gruppo alla stessa data è pari al 17% (che passa da 169% con la formula standard a 186% con i Gsp).

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui al regolamento delegato Ue n. 35/2015 del 10 ottobre 2014 e al regolamento Ivass n. 33 del 6 dicembre 2016 della compagnia è a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.cattolica.it alla sezione Investor Relations. Riconoscimento di indennità all’amministratore delegato uscente Infine, con riferimento alle comunicazioni rese il 28 aprile u.s. circa la cessazione, con effetto 30 maggio 2017, delle cariche di consigliere e amministratore delegato ricoperte da Giovanni Battista Mazzucchelli, si rendono noti, all’esito dei relativi processi interni, i termini dei correlati impegni assunti nei confronti dell’esponente uscente, come anche vagliati e definiti dal consiglio di amministrazione riunitosi in data odierna.

In coerenza con le vigenti politiche di remunerazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni approvate dall’assemblea dei soci, saranno così riconosciuti a Mazzucchelli, oltre agli importi al medesimo spettanti a titolo di compensi maturati nel periodo gennaio – maggio 2017: euro 4.600.000 lordi, a titolo di indennità di fine rapporto e corrispondenti a due volte l’emolumento complessivo erogabile annuo; euro 68.889, relativi alla quota differita della remunerazione variabile maturata in relazione al raggiungimento dei risultati di breve periodo riferiti all’esercizio 2016, ai termini e alle condizioni (anche per quanto concerne il claw-back) previsti. Gli saranno inoltre riconosciuti euro 1.600.000 lordi, quale corrispettivo per impegni di non concorrenza (con obbligo di astensione, sino al 31 ottobre 2017, dallo svolgimento di attività analoghe a quelle svolte per il Gruppo Cattolica, e, sino al 30 aprile 2018, da condotte di storno nei confronti del gruppo), oltre alla conferma di benefit già in essere, stimati complessivamente in euro 56.452 lordi.

Cattolica, approvate dall’Ivass le modifiche statutarie deliberate dall’assemblea straordinaria dei soci del 22 aprile ultima modifica: da