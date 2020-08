Cattolica, l’assemblea approva la trasformazione in s.p.a.

L’assemblea ordinaria e straordinaria di Cattolica Assicurazioni ha approvato la trasformazione della compagnia in s.p.a..



L’assemblea ha approvato, in sede ordinaria, la nomina di un componente il consiglio di amministrazione, con il voto favorevole e la percentuale di circa il 70% degli aventi diritto per testa. il nuovo amministratore nominato è Carlo Ferraresi, direttore generale della società, estratto dalla lista numero 1 presentata dal consiglio di amministrazione.



In sede straordinaria, l’assemblea ha approvato il punto relativo alle modifiche allo statuto della cooperativa con 1.908 voti (70,82%) a favore e 775 voti (28,77%) contrari.



Per quanto riguarda il punto relativo alla trasformazione della cooperativa in s.p.a., hanno partecipato 2.700 aventi diritto e sono risultati espressi 1.910 voti (70,74%) a favore e 785 voti (29,07%) contrari.

“Cogliamo con soddisfazione l’esito della votazione dell’assemblea dei soci di oggi, che ha approvato a larga maggioranza la proposta del consiglio di amministrazione – ha dichiarato il presidente Paolo Bedoni -. La deliberazione odierna conferma ancora una volta lo spirito di responsabilità, la propensione all’innovazione e la capacità di assumere decisioni rilevanti dei soci di Cattolica Assicurazioni. A loro va la nostra gratitudine per la fiducia che, ancora una volta, ci hanno confermato. Con questo passaggio storico, prosegue così il percorso di riforme intrapreso dalla società oltre 20 anni fa, volto a renderla sempre più competitiva e al passo con le best practice del settore assicurativo. La votazione di oggi permetterà alla compagnia di essere sempre più forte sul mercato, solida e proiettata verso il futuro attraverso l’alleanza strategica con un player di grande rilievo quale è Generali. Tutto ciò senza rinunciare, anche attraverso la Fondazione Cattolica, ai propri valori, alla propria identità e al radicamento sul territorio”.