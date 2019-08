Cbi, Giovanni Sabatini nominato vice presidente

Il consiglio di amministrazione di Cbi s.c.p.a. ha designato Giovanni Sabatini come vice presidente, per affiancare Salvatore Maccarone e Liliana Fratini Passi, che ricoprono i ruoli di presidente e direttore generale della neo-costituita società.

Cbi, già consorzio dal 2008 costituito e promosso dall’Abi e trasformato in società consortile per azioni dal 26 giugno scorso, serve le imprese finanziarie da oltre 20 anni nella frontiera evolutiva del mercato dei pagamenti, garantendo una risposta tempestiva alle singole richieste di servizio, anche a livello internazionale. In un contesto caratterizzato da sempre nuovo impulso innovativo, la trasformazione in Cbi s.c.p.a. consente di ampliare ulteriormente la visione strategica per rispondere con maggiore efficacia alle nuove sfide del mercato.

Nel suo nuovo ruolo, Giovanni Sabatini, che in passato ha rivestito la carica di presidente del Consorzio Cbi, affiancherà il presidente Salvatore Maccarone e il direttore generale Liliana Fratini Passi nello sviluppo di servizi finanziari evoluti, funzionali allo sviluppo del processo di digitalizzazione necessario al rilancio economico del Paese e nello sviluppo della piattaforma Cbi Globe che consente a chi è titolare di un conto corrente online di disporre pagamenti o ottenere informazioni sul proprio conto anche attraverso l’impiego di app di altri soggetti bancari e non, appositamente autorizzati ad operare in Italia, in linea con il nuovo quadro normativo europeo delineato dalla PSD2.

Giovanni Sabatini, direttore generale dell’Abi dal 2009, è stato eletto presidente del comitato esecutivo della Federazione bancaria europea per il biennio 2016-2017 e rieletto per il biennio 2018-2019..