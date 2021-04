Cbre, Federica Pedroni nuova head of workplace Italy

Cbre ha nominato Federica Pedroni nuova head of workplace in Italia.

Pedroni, spiega una nota, che negli ultimi tre anni ha ricoperto in Cbre il ruolo di workplace specialist all’interno del team project management, ha maturato un’esperienza pluridecennale nella gestione di progetti all’interno dei settori office fit-out e retail, collaborando con importanti studi di Architettura e società di servizi. Nel corso della sua carriera, si è specializzata nel Workplace attraverso l’applicazione delle nuove metodologie di analisi degli spazi di lavoro e sviluppando nuove strategie di lavoro basate sull’agile e l’activity based working.

Dopo aver conseguito la laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano e l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Federica ha proseguito la sua formazione frequentando un master in Real Estate Finance and Development presso la stessa università e ha ottenuto il titolo di Leed Green Associate da parte del Gbci (Green Building Certification Institute).

Pedroni riporterà a Stefania Campagna, head of A&T Italia, e Alberto Cominelli, head of Project Management di Cbre Italy, coordinando tutte le attività di consulenza legate alla Workplace Strategy, al Workplace Design e al Change Management: attraverso attività di ricerca mirate e raccolte dati quantitativi e qualitativi, l’obiettivo sarà supportare i clienti nel garantire l’efficienza e l’efficacia dei propri luoghi di lavoro e offrire loro gli strumenti, la tecnologia e i protocolli più adeguati.

“Il mondo del lavoro sta subendo una trasformazione profonda, caratterizzata da una nuova flessibilità portata dalle tecnologie digitali: questo ha causato un cambiamento nei modi, nei tempi e nei luoghi di lavoro. Soprattutto adesso, che ci avviciniamo a un nuovo concetto di utilizzo degli uffici e a un mix tra lavoro in remoto e in presenza, diventa fondamentale analizzare le esigenze delle aziende e definire nuovi modelli creati ad hoc per l’utilizzo dello spazio: per rispondere alle nuove necessità del mercato, Cbre ha integrato il servizio di Workplace all’interno del Team A&T e Federica potrà mettere a disposizione dei nostri clienti un’expertise ultradecennale legata alle strategie di utilizzo degli spazi di lavoro”, hanno dichiarato Stefania Campagna e Alberto Cominelli.