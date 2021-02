Cbre Italy lancia focus, tool per misurare il ritorno sugli investimenti di marketing

Cbre, società di consulenza immobiliare, ha lanciato focus, un nuovo tool per misurare il ritorno sugli investimenti delle attività di marketing realizzate all’interno dei centri commerciali e retail park in gestione.

Il software che permette di raccogliere tutti i dati delle attività di marketing e di analizzarne i kpi principali, arricchisce i tool che attualmente Cbre utilizza per misurare le performance dei centri, creando così una piattaforma integrata e completa che permette di avere una visione a 360° dell’andamento delle gallerie.

Focus consente inoltre confronti immediati tra eventi realizzati all’interno di un centro o con il benchmark dei centri gestiti da Cbre, grazie alla presenza di numerose dashboard che facilitano l’analisi, e di misurarne l’efficacia in termini di footfall e fatturati, permettendo così di individuare le proposte che garantiscono un aumento delle performance.

“Con questo nuovo prodotto, aggiungiamo un importante tassello al nostro sistema di monitoraggio dei centri: integrato a importanti tool già in uso, tra cui calibrate e smartcx, focus ci permette di avere un vantaggio senza pari nel campo dell’innovazione tecnologica – afferma Franco Rinaldi, head of property management & business development di Cbre Italy -. La creazione di focus è una risposta alle richieste dei nostri clienti e dei retailer, che vogliono avere informazioni precise circa il ROI delle attività di marketing degli asset per indirizzare al meglio gli investimenti”.