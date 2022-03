Cbre: Francesca Protopapa nuova head of marketing & communications Italy

Francesca Protopapa è la nuova head of marketing & communications in Italia della società di consulenza immobiliare Cbre.

Protopapa vanta 25 anni di esperienza nel marketing, maturata nel largo consumo e consolidata nel settore finanziario/assicurativo. Lavorando in aziende multinazionali fortemente orientate al risultato e occupandosi di progetti di respiro internazionale, ha sviluppato nel b2c e nel b2b competenze trasversali, dalla definizione di piani di marketing e comunicazione strategici al brand management, al digital, alla customer experiencee agli eventi.

Ha iniziato la sua carriera occupandosi di brand management nella divisione pet food di Nestlè Italia e successivamente nell’allora start-up Ing Direct Italia, per poi coprire ruoli di responsabilità in aziende, come Axa e Accenture. Prima di arrivare in Cbre era responsabile global marketing per la divisione mobility products di Allianz, alla guida di un team internazionale dislocato in diversi Paesi (Italia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Belgio e Paesi Nordici).

“Protopapa guiderà il nostro team marketing & communications, lavorando come partner del business per identificare e sviluppare strategie volte a consolidare il posizionamento del nostro brand sul mercato e a mantenere la thought leadership che da sempre offriamo ai nostri clienti e stakeholder – dichiara Alessandro Mazzanti, ceo di Cbre Italy -. La sua sensibilità sull’evoluzione dei consumatori e sui nuovi trend del mercato, unita alla sua competenza nel digital, sarà preziosa per avvicinare Cbre al b2c, potenziando così alcuni dei nostri servizi e creando sempre più valore per i nostri clienti, grazie anche alle tecnologie innovative che la nostra azienda ha a disposizione”.