Cdp Equity, Giovanni Gorno Tempini nominato presidente

Il consiglio di amministrazione di Cdp Equity, riunitosi il 2 aprile 2020, ha cooptato Giovanni Gorno Tempini (attualmente presidente di Cdp) in qualità di nuovo presidente di Cdp Equity.

Gli altri consiglieri sono Pierpaolo Di Stefano (amministratore delegato) e Ilaria Bertizzolo (consigliere).

Cdp Equity è una holding di partecipazioni del Gruppo Cassa depositi e prestiti, con un capitale di 2.9 miliardi. Investe in imprese italiane di rilevante interesse nazionale con un orizzonte di lungo periodo. Acquisisce quote prevalentemente di minoranza in società in equilibrio economico finanziario. Partecipa nelle aziende investite con un capitale per la crescita e richiede diritti di governance attiva. Fornisce capitale paziente a società quotate o che hanno l’obiettivo di quotarsi nel medio termine.