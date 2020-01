Centrale Credit Solutions (Cassa Centrale Banca), concluso accordo con Prelios Innovation

Centrale Credit Solutions, società del Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano attiva nella strutturazione di operazioni di cessione e cartolarizzazione di crediti deteriorati per conto delle banche appartenenti al gruppo, e Prelios Innovation hanno sottoscritto un accordo di partnership strategica finalizzato alla promozione e adozione di BlinkS, piattaforma per il trading di crediti non performing, presso tutti i 79 Istituti Bancari aderenti al Gruppo Cassa Centrale.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo accordo, per il quale Centrale Credit Solutions ha scelto BlinkS come partner esclusivo – ha affermato Gabriella Breno, ceo di Prelios Innovation, società del Gruppo Prelios focalizzata sulla fintech -. La partnership rappresenta per BlinkS un salto qualitativo e dimensionale di grande rilievo, raggiunto a soli pochi mesi dall’apertura della piattaforma, cui hanno già aderito oltre 50 operatori specializzati nazionali e internazionali. Un risultato che testimonia la necessità del mercato di avere efficienza, trasparenza e costi contenuti nelle operazioni di cessione del credito”.

Per Fabrizio Berti, ceo di Centrale Credit Solutions “quanto strutturato da Prelios sarà un ulteriore supporto alle nostre Banche per il miglioramento dei propri Npl ratios nel rispetto di quanto pianificato dal nostro Gruppo in tema di dismissione di portafoglio deteriorato”.

Francesco Uggenti, head of Business Development di Prelios Innovation, ha aggiunto: “BlinkS consente di velocizzare e semplificare i processi di cessione dei crediti non performing. Vogliamo supportare i Seller nel trasformare le cessioni da operazioni straordinarie in operazioni ‘di routine’, accompagnando le banche sul percorso delineato dai regolatori europei con cui BlinkS, unica piattaforma italiana, collabora attivamente. Tutto ciò a indubbio vantaggio anche dei Buyer, dell’Industry e dell’intero sistema economico nazionale”.

“La piattaforma BlinkS – ha concluso Fabio Pansini, che per Centrale Credit Solutions ha curato il perfezionamento dell’operazione – permetterà alla banche con un ‘click’ di entrare in contatto con una pluralità di Investitori aprendosi in maniera trasparente e veloce al mercato delle cessioni di Npe”.

L’accordo, di durata triennale, prevede l’immediato avvio di un road show congiunto presso tutti gli Istituti Bancari facenti parte del Gruppo Cassa Centrale, nonché l’assistenza tecnico-operativa, da parte del team di Prelios Innovation che gestisce BlinkS, per l’onboarding in piattaforma e l’avvio della operatività.