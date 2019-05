Centro Processi Assicurativi, Paolo Masini nominato presidente

Il consiglio di amministrazione di Centro Processi Assicurativi s.r.l., società del Gruppo MutuiOnline specializzata nell’erogazione di servizi di business process outsourcing in ambito assicurativo (a compagnie assicurative, broker, enti pubblici, aziende ospedaliere, multiutilities e gdo), riunitosi sotto la presidenza di Alessandro Fracassi, ha nominato Paolo Masini nuovo presidente.

La scelta del nuovo presidente, spiega un nota, mira a rafforzare ulteriormente il team manageriale che deve portare a compimento le strategie di crescita di Centro Processi Assicurativi, finalizzate a farla diventare punto di riferimento del settore assicurativo in termini di qualità ed efficienza.

“Ci siamo rivolti a Paolo Masini – ha commentato Manfredi Urciuoli, amministratore delegato di Centro Processi Assicurativi – cui diamo il benvenuto nella nostra azienda, nella certezza che le sue competenze e la sua esperienza porteranno a Cpa un contributo decisivo per consolidare la sua leadership e realizzare gli ambiziosi piani di sviluppo che ci prefiggiamo”.

“Sono entusiasta di entrare a far parte del Gruppo MutuiOnline – ha aggiunto Masini – una realtà unica nel panorama italiano, che grazie alla propria comprovata leadership tecnologica e alle possibilità finanziarie è destinata a diventare uno dei principali players del mercato di riferimento”.

Paolo Masini, genovese, ha iniziato la propria carriera entrando, non appena laureato, in Cattolica Assicurazioni, dove ha ricoperto diversi ruoli apicali: dal 2002 al 2012 è stato direttore risorse umane e organizzazione e dal 2009 al 2018 direttore sinistri. È stato anche nominato nei consigli di amministrazione di compagnie assicurative (Cira SpA e Berica Vita Spa) e di altre società ed Enti (Cattolica Services, Tigullio Pubblici Trasporti SpA e Cineas), e ha fatto parte della Commissione Sinistri Rca e della Commissione di trattative Sindacali dell’Ania. Nell’anno accademico 2017/18 è stato nominato professore incaricato per il corso “Comunità Europea e Assicurazioni” dall’Università degli Studi di Cassino e, nell’anno accademico 2018/19, professore incaricato per il corso “Diritto dell’Unione Europea, la politica europea in materia di assicurazioni” dall’Università degli Studi di Brescia. Da febbraio di quest’anno è inoltre direttore generale e consigliere di amministrazione di Marintec Srl, Agenzia di sottoscrizione e Coverholder Lloyd’s.