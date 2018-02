di

Cerved Information Solutions, holding direzionale al vertice del gruppo e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, annuncia che la propria controllata indiretta Cerved Credit Management ha sottoscritto con il master servicer Credito Fondiario s.p.a. gli accordi per lo special servicing di circa 14,5 miliardi di crediti in sofferenza originati dal Gruppo Monte dei Paschi di Siena e oggetto di cartolarizzazione al veicolo Siena Npl 2018 S.r.l..

Le attività di special servicing previste da tale contratto, inizialmente assegnate a Cerved Credit Management S.p.A., verranno successivamente gestite da Juliet S.p.A., società che verrà ceduta da Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. alla partnership industriale costituita da Quaestio Holding S.A. e Cerved Group S.p.A. (come già precedentemente comunicato in data 2 agosto 2017 e 17 ottobre 2017), non appena la stessa sarà acquisita ed operativa. Detta acquisizione è comunque soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza e ad altre condizioni standard per operazioni similari.

Cerved è uno dei principali operatori in Italia nell’analisi del rischio del credito e una delle principali agenzie di rating in Europa. Offre la più completa gamma di prodotti e servizi di cui si avvalgono oltre 30 mila imprese e istituti finanziari per valutare la solvibilità e il merito creditizio dei propri interlocutori, monitorare e gestire il rischio di credito durante tutte le sue fasi, e definire con accuratezza le strategie di marketing. Inoltre, attraverso Cerved Credit Management, Cerved è anche primario operatore di mercato indipendente nell’offerta di servizi relativi alla valutazione e gestione di posizioni creditizie.

Cerved, siglato accordo con Credito Fondiario su 14,5 miliardi di crediti in sofferenza originati da Mps ultima modifica: da