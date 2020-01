Cerved Group ha acquistato il 50,1% di Quaestio Cerved Credit Management per il tramite di una sua controllata

Cerved Group s.p.a. ha reso noto che la controllata diretta Cerved Credit Management Group s.r.l. (“Ccmg”) ha acquisito da Quaestio Holding s.a., a un prezzo pari a 43.250.000 euro, il 50,1% del capitale di Quaestio Cerved Credit Management s.p.a. (“Qccm”).

Per effetto di tale acquisto, Ccmg diventa socio unico di Qccm, società già consolidata integralmente nel Gruppo, che svolge, per il tramite della controllata Juliet s.p.a. (Juliet), attività di special servicing su portafogli di crediti in sofferenza.

Con questa operazione è stata anticipata l’acquisizione integrale del capitale di Qccm, originariamente prevista per il 2021 in forza dell’opzione call definita nell’ambito della partnership industriale tra Cerved Group e Quaestio Holding s.a.. Il corrispettivo della compravendita è stato finanziato utilizzando la cassa disponibile del gruppo.

Nei primi 9 mesi del 2019, Qccm e Juliet hanno realizzato ricavi pari a euro 42,8 milioni, un Ebitda di euro 20,5 milioni e disponevano di cassa netta pari a euro 19,7 al 30 settembre 2019.