Cerved Group: approvazione della lista del consiglio di amministrazione uscente e indicazione Mignanelli quale candidato ceo

Il consiglio di amministrazione di Cerved Group s.p.a., primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management ha deliberato, come previsto dallo statuto sociale, di sottoporre all’assemblea ordinaria degli azionisti, che si terrà in unica convocazione il prossimo 16 aprile 2019, una lista di candidati per il rinnovo dell’organo amministrativo.

Ai fini della presentazione di tale lista, il comitato remunerazione e nomine della società, in coerenza con gli “Orientamenti del consiglio di amministrazione su composizione quali-quantitativa del consiglio per il triennio 2019-2021” e con la “Politica sulla Diversità”, resi disponibili al pubblico in data 6 marzo 2019 (e reperibili nel sito internet della società all’indirizzo http://company.cerved.com nella sezione governance, area assemblea degli azionisti), ha svolto un’attenta attività di profilazione delle candidature da sottoporre al consiglio di amministrazione. L’attività di profilazione delle candidature ha tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal consiglio, delle caratteristiche professionali e manageriali adeguate al business nel quale opera la società e alla sua complessità, della disciplina inerente l’equilibrio tra generi ed è stata svolta nell’ottica di garantire continuità di gestione.

Ad esito di tale processo, il comitato remunerazione e nomine ha quindi sottoposto al consiglio di amministrazione una lista di candidati, tra i quali figurano esponenti del senior management team della società e sette candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del codice di autodisciplina approvato dal comitato per la corporate governance.

Il consiglio di amministrazione, condivise le motivazioni sottese alla profilatura, il metodo e gli esiti dell’attività di selezione svolta dal comitato remunerazione e nomine, ha deliberato di approvare la lista con i candidati qui di seguito indicati:

Gianandrea Edoardo De Bernardis Andrea Mignanelli Sabrina Delle Curti Fabio Cerchiai (Indipendente) Mara Anna Rita Caverni (Indipendente) Aurelio Regina (Indipendente) Umberto Carlo Maria Nicodano Andrea Casalini (Indipendente) Alessandra Stabilini (Indipendente) Giorgio Valerio (Indipendente) Anna Gatti (Indipendente)

Si rende noto che il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato remunerazione e nomine, dopo aver svolto un articolato processo di succession planning, è giunto alla conclusione che Andrea Mignanelli, in virtù della significativa esperienza maturata nel Gruppo Cerved nonché della profonda conoscenza del business sia il candidato più idoneo a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Il Mignanelli dal 2011 ricopre la carica di amministratore delegato di Cerved Credit Management Group di cui è anche socio con una partecipazione pari al 3,21% ed ha contribuito in maniera rilevante all’evoluzione e alla crescita del Gruppo Cerved.

All’esito di tale istruttoria, il Mignanelli si è dichiarato disponibile, qualora eletto, ad assumere la carica di amministratore delegato.

