Cerved, nel 2018 utili in crescita del 24,5%

Il consiglio di amministrazione di Cerved ha esaminato e approvatoil progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

“Come avevamo già anticipato il primo febbraio 2019 con la pubblicazione dei risultati preliminari, il 2018 si è concluso con risultati positivi, sia in termini assoluti che di percentuali di crescita – ha dichiarato Gianandrea De Bernardis, Vvice-presidente esecutivo e amministratore delegato del gruppo -. Tutte le principali voci finanziarie sono migliorate: i Ricavi consolidati hanno registrato una crescita del 16,1%, l’Ebitda Adjusted consolidato del 14,8%, l’Utile Netto Adjusted del 24,5%, e l’Operating Cash Flow del 12,3%. Inoltre il Leverage Ratio è rimasto a 2,6x, in linea con l’anno scorso, nonostante gli esborsi per l’M&A ed il buyback. La crescita dei ricavi è stata generata sia organicamente che tramite operazioni di partnership industriali.”

L’assemblea degli azionisti è stata fissata il 16 aprile 2019, con l’ordine del giorno che include il rinnovo del consiglio di amministrazione. Come già avvenuto in occasione del rinnovo nel 2016, il consiglio uscente proporrà una lista di candidati, entro i 30 giorni precedenti la data dell’assemblea. In tale lista sarà possibile individuare il profilo che possiede tutte le qualità e le caratteristiche per svolgere il ruolo di ceo.

