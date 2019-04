Cerved, perfezionato accordo per acquisire intero capitale sociale di Eurobank Property Services

top AD title (i titoli sono opzionali)

Cerved Group s.p.a., holding direzionale al vertice del gruppo Cerved e primario operatore in Italia nell’analisi del rischio di credito e nel credit management, attraverso la controllata Cerved Credit Management Group s.r.l ed Eurobank Ergasias s.a. hanno perfezionato un accordo per sviluppare una partnership industriale di lungo periodo avente ad oggetto la gestione delle attività di real estate.

Nell’ambito di questo accordo, Cerved acquisirà l’intero capitale sociale di Eurobank Property Services s.a. (“Eps”) in Grecia e delle sue controllate. Le società acquisite sono leader nei servizi di real estate nei rispettivi paesi, offrendo un’ampia gamma di servizi di qualità che includono valutazione, servizi di agency (vendita e affitto degli immobili), perizie tecniche, ricerche di mercato e property management. Lo scopo dell’operazione è quello di consentire a Eps e alle sue controllate di dispiegare a pieno il loro potenziale al servizio di banche ed investitori, beneficiando anche del know-how e dell’approccio industriale di Cerved.

Eps Greece è stata anche designata come servicer principale per la gestione delle attività di real estate per Eurobank per i prossimi 5 anni con particolare riferimento a tutte le attività di valutazione finalizzate alla sottoscrizione di nuovi crediti ipotecari e ri-valutazionie degli asset posti a garanzia dei crediti performing e non-performing. Inoltre Eps fornirà anche le attività di agency sul portafoglio di flussi esistenti e futuri di attività recuperate da Eurobank relativi alle esposizioni deteriorate, al fine di sostenere il processo di deleveraging e altri servizi immobiliari.

L’accordo finalizzato, in linea con quanto dichiarato nel comunicato stampa del 31 gennaio 2019, prevede l’acquisto, al prezzo di Euro 8,0 milioni, dell’intero capitale di Eps. A tale prezzo potrebbe aggiungersi un earn-out di massimi 5 milioni basato sul raggiungimento di risultati economici conseguiti nell’arco temporale sino al 2023. In parallelo Eps entrerà in un accordo triennale con rinnovo automatico fino ad ulteriori 2 anni con Eurobank per il servicing delle attività di real estate.

L’operazione è in linea con gli obiettivi strategici di Cerved Group di espandere il range di servizi in altri paesi europei, in particolare in Grecia che offre interessanti opportunità di crescita nel medio lungo termine nel settore del credit management.