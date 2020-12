Cessione del quinto, accordo tra Pitagora e Bcc CreditoConsumo s.p.a.

Pitagora s.p.a., società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, e Bcc CreditoConsumo s.p.a., società del Gruppo Iccrea specializzata nell’offerta di finanziamenti personalizzati dedicati alle famiglie, annunciano l’avvio di una partnership strategica finalizzata alla distribuzione dei prodotti di cessione del quinto di Pitagora attraverso la rete degli sportelli delle banche di credito cooperativo aderenti al Gruppo Iccrea.

In particolare, spiega una nota, Bcc CreCo e Pitagora hanno sottoscritto:

un accordo commerciale che prevede lo svolgimento da parte di Bcc CreCo di attività di distribuzione dei prodotti della cessione del quinto di Pitagora attraverso la promozione e/o il collocamento presso la propria rete capillare di Bcc aderenti, con la cooperazione e il supporto delle capacità e competenze maturate da Pitagora nel comparto; e

un accordo di funding per l’acquisto pro-soluto da parte di Bcc CreCo di crediti della cessione del quinto generati nell’ambito dell’accordo commerciale.

Il progetto industriale di medio-lungo termine, che sarà avviato già dal prossimo 1° gennaio, costituisce un pilastro molto rilevante per la strategia di crescita di Pitagora con importanti volumi di produzione attesi che, aggiungendosi allo sviluppo autonomo di Pitagora (sia per linee interne sia per linee esterne), è previsto portino Pitagora ad essere uno dei primi player nazionali nel settore della cessione del quinto.

A regime, entro il 2023, si stima che la partnership strategica possa portare ad una produzione annua aggiuntiva di oltre 350 milioni di euro e così favorire il raggiungimento di un miliardo di euro complessivi annui per Pitagora.

La partnership strategica consentirà al Gruppo Iccrea di arricchire la propria operatività in ambito credito al consumo con un partner specializzato nella cessione del quinto, nel più ampio percorso volto al rafforzamento dell’offerta da parte delle Bcc per il soddisfacimento delle esigenze dei soci e della clientela retail.



Mauro Pastore, direttore generale di Iccrea Banca, ha commentato: “Siamo molto contenti di questo accordo che abbiamo siglato con una realtà strutturata come Pitagora. Questa operazione rientra nella strategia voluta dalla capogruppo Iccrea Banca per consentire alle proprie Bcc di integrare l’intermediazione creditizia con varie tipologie di ricavi da servizi e in particolare l’attività già ben presidiata dei prestiti personali da Bcc CreCo con quella della cessione del quinto. Le nostre Bcc manterranno il controllo della relazione con la clientela curando direttamente lo sviluppo commerciale e le attività di marketing e potranno offrire questo servizio a condizioni molto competitive grazie anche alla possibilità di generare provvista ad un costo contenuto”.



Carlo Demartini, amministratore delegato e direttore generale di Cassa di Risparmio di Asti, ha affermato: “Si tratta di un accordo industriale di valenza strategica, focalizzato come ambito operativo su un segmento specifico del credito al consumo ma esteso per dimensione all’intero territorio nazionale, che è stato favorito dalle affinità fra il mondo delle Casse di Risparmio e quello delle Banche di Credito Cooperativo, quali il rapporto con il territorio in cui operano, la relazione personale con il cliente e il modello di servizio offerto. Siamo molto soddisfatti delle intese raggiunte e fiduciosi che porteranno risultati significativi per entrambi i gruppi”.



Massimo Sanson, amministratore delegato di Pitagora, ha dichiarato: “La definizione dell’accordo commerciale e dell’accordo di funding sono l’esito di una accurata e meticolosa valutazione effettuata dal Gruppo Iccrea per garantire la migliore qualità di servizio e di prodotto. Il nostro, ormai storico, modello di business dedicato ai partner bancari, permetterà al Gruppo Iccrea di mantenere la centralità del rapporto con il cliente cui viene garantito un servizio di consulenza e assistenza in tutto l’iter del finanziamento. Grazie a questo accordo verrà aumentata la prossimità territoriale dei servizi, in ragione della rete di filiali di Pitagora (80 su tutto il territorio nazionale), che sarà ulteriormente ampliata con l’apertura di 5 nuovi punti vendita, al fine di garantire un servizio ancora più efficiente ai propri clienti. Siamo orgogliosi che uno dei più importanti gruppi bancari italiani abbia scelto il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti e Pitagora come partner strategico nel comparto della cessione del quinto”.



Savino Bastari, Direttore Generale di Bcc CreCo, ha spiegato: “Con questa partnership Bcc CreCo rappresenterà per tutte le BCC del Gruppo Iccrea un punto di riferimento più ampio e articolato nel settore del credito al consumo, fornendo la possibilità di ampliare e diversificare in maniera efficace l’attività in particolare con clienti come le amministrazioni pubbliche territoriali e le piccole e medie imprese che, per i propri dipendenti, sono tipici interlocutori interessati alla cessione del quinto e con cui le Bcc hanno storicamente significative relazioni”.

È inoltre previsto che nei prossimi mesi le parti discutano l’eventuale ingresso di Iccrea Banca nel capitale sociale di Pitagora con una partecipazione di minoranza, fatte salve le necessarie autorizzazioni.

Il Gruppo Cassa di Risparmio di Asti è stato assistito da Pedersoli Studio Legale e Fieldfisher per gli aspetti legali e da Prometeia per i profili strategici e finanziari. Il Gruppo Iccrea è stato assistito da Legance Avvocati Associati per gli aspetti legali e dal network Deloitte per i profili strategici e finanziari.