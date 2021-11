Cessione del quinto, accordo tra PrestitiOnline e Bibanca

PrestitiOnline ha siglato un accordo con Bibanca, società prodotto del Gruppo Bper e tra i maggiori player nazionali nella cessione del quinto.

Grazie alla nuova partnership, spiega una nota, PrestitiOnline arricchisce il già ampio ventaglio di prodotti creditizi e rafforza l’offerta nel settore della cessione del quinto, attraverso il prodotto “QuiTu” di Bibanca: finanziamento con cessione del quinto dedicato a tutti i dipendenti (privati, pubblici o statali) e ai pensionati, con durata da 48 a 120 mesi senza necessità di garanzie. In virtù dell’accordo, dal 2 Novembre il finanziamento è disponibile su PrestitiOnline.it a condizioni molto vantaggiose (Tan a partire dal 3,38% per dipendenti pubblici e dal 4,86% per dipendenti privati).

Bibanca, società specializzata nei business consumer finance e payments, distribuisce i propri prodotti attraverso le circa 1800 filiali di Bper Banca e del Banco di Sardegna oltre che avvalendosi della propria rete diretta di agenti in attività finanziaria. Il network, composto da 250 agenti abilitati presenti sull’intero territorio nazionale, supporta le banche nella promozione della cessione del quinto e sviluppa l’open market promuovendo i prestiti con cessione del quinto e delegazione di pagamento a favore di pensionati e dipendenti di aziende pubbliche e private.

“Questa collaborazione si inserisce in una strategia di crescita attraverso partnership con operatori di qualità e specializzati in cessione del quinto, settore che sta vivendo un momento particolarmente propizio – ha dichiarato Alessio Santarelli, direttore generale della divisione broking del Gruppo MutuiOnline e amministratore delegato di PrestitiOnline.it –. Abbiamo scelto il Gruppo Bper perché è una realtà forte nata da due banche, autonome e ben radicate nei diversi territori di appartenenza, e per la sua capacità di saper costruire relazioni di fiducia con i clienti attraverso soluzioni di qualità, trasparenti e di facile accesso”.

“La partnership con PrestitiOnline vuole essere un ulteriore passo verso l’utilizzo dei canali digitali. Il mercato chiede di essere vicini ai nostri clienti, che sono sempre più consapevoli e vogliono scegliere accedendo alle informazioni in modo semplice ed immediato – ha aggiunto Diego Rossi, direttore generale di Bibanca -. Ampliare la nostra platea insieme a PrestitiOnline rientra nel percorso di crescita che stiamo coltivando ed è coerente con la trasparenza che contraddistingue da sempre la nostra Banca e con cui abbiamo caratterizzato la promozione dei prodotti”.