Cessione del quinto, da Dynamica Retail contratti a distanza

Stipulare una cessione del quinto restando a casa in tempi di quarantena da coronavirus? Ora si può. Dynamica Retail ha rivisto le proprie procedure di accensione di un prestito, consentendo ai clienti di rimanere a casa senza dover incontrare nessuno. Lo ha reso noto oggi l’azienda, che ha quarantamila clienti attivi e una rete di più di 80 fra agenti e mediatori sparsi su tutto il territorio.

“Dynamica Retail Spa è ben conscia delle difficoltà che stanno affrontando gli italiani in questo periodo storico molto complicato – si legge un una nota della società -. Nella prima settimana di applicazione del decreto del Governo infatti sono più che raddoppiate le richieste di informazioni e l’avvio di pratiche per ottenere prestiti tramite cessione del quinto della pensione o dello stipendio”. Di qui la decisione di permettere a chiunque e con qualunque livello di alfabetizzazione informatica di ottenere la liquidità necessaria totalmente a distanza: dalla definizione del preventivo alla firma dei contratti i clienti potranno rispettare i dettami del decreto rimanendo a casa.

L’azienda ha messo a punto due procedure per la finalizzazione delle pratiche sia per chi ha dimestichezza con le tecnologie che per chi, come molti pensionati, si trova meno a suo agio con smartphone e pc: Vysta e Dynamica Express.

La soluzione più al passo con i tempi è rappresentata da Vysta, la piattaforma proprietaria di identificazione e firma dei contratti a distanza tramite assegnazione di codice OTP, ormai diventato standard di sicurezza mondiale per molti istituti finanziari e non solo.

Per chi invece preferisce il cartaceo la scelta giusta sarà Dynamica Express con la quale il cliente riceverà a casa i contratti, li potrà visionare con calma e apporre le firme e, quando pronto, un secondo corriere a spese dell’azienda li passerà a ritirare al domicilio evitando così all’utente di doversi recare all’ufficio postale.

“Siamo molto orgogliosi di aver reagito a questa grande emergenza mettendo a disposizione, primi in Italia nel mercato della cessione del quinto, due strade che garantiscono a chiunque abbia necessità di liquidità di ottenerla senza mai uscire di casa, rispettando il Decreto imposto dal Governo – commenta Renato Amato, presidente di Dynamica Retail -. Per quanto poco possa essere, in questo difficile momento la nostra intenzione è quella di mandare un messaggio rasserenante e di sostegno sia ai nostri clienti che alla rete di agenti che si vede supportata da un’azienda moderna, reattiva e, soprattutto, proattiva”.