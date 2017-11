Cessione del quinto, Facile.it: importo medio richiesto pari a 15.700 euro

di

Nei primi otto mesi dell’anno l’importo medio richiesto per una cessione del quinto è stato pari a circa 15.700 euro, con un piano di restituzione di 94 rate. Il richiedente medio ha uno stipendio di 1.513 euro e, nel 73,8% dei casi, a presentare domanda è stato un uomo. È quanto emerge dall’ultima analisi condotta da Facile.it e Prestiti.it-

“La cessione del quinto è un prestito riservato a dipendenti pubblici, privati e ai pensionati; consente di ottenere importi con rata mensile sino a un massimo del 20% dello stipendio, un piano di restituzione tra i 2 e i 10 anni e un tasso di interesse fisso – ha sottolineato Andrea Bordigone, responsabile prestiti di Facile.it -. Si tratta di caratteristiche che fanno di questa tipologia di finanziamento un prodotto particolarmente richiesto”.

Le finalità della cessione del quinto

La cessione del quinto è una forma di prestito non finalizzato, può quindi essere concesso anche senza specifici motivi, ma analizzando le richieste di coloro che hanno indicato la finalità emerge come la prima motivazione sia il consolidamento debiti (37,9%).

“Il finanziamento mediante cessione del quinto prevede l’addebito della rata direttamente sullo stipendio o pensione del richiedente e, per ottenerlo, il cliente deve sottoscrivere una polizza vita obbligatoria; elementi che riducono sensibilmente il rischio di insolvenza da parte dei debitori – ha aggiunto Bordigone -. Per queste ragioni i criteri di valutazione dell’erogabilità sono meno severi e il finanziamento può essere concesso anche a chi non possiede i requisiti di credito per ottenere prestiti personali, chi è stato segnalato ai Sic, chi ha subito protesti o ha avuto disguidi con altri prestiti”.

Nella classifica delle finalità, la seconda più indicata è l’ottenimento di liquidità (33,9%) mentre al terzo posto si posiziona la ristrutturazione della casa (8,9%).

La geografia delle richieste di cessione del quinto

Analizzando la provenienza delle richieste la Lombardia è la prima regione italiana per numero di richieste; da qui provengono il 16,86% delle domande di finanziamento tramite cessione del quinto. Seguono in classifica il Lazio, con il 13,68%, e la Campania con il 9,61%.

Dal punto di vista degli importi richiesti, invece, la classifica cambia e al primo posto si posiziona l’Umbria, dove si puntano ad ottenere in media 16.647 euro. Al secondo posto c’è la Sicilia (16.445 euro) mentre al terzo la Puglia (16.408 euro).

Di seguito il prospetto delle regioni italiane in relazione all’importo medio richiesto, la durata media del prestito e lo stipendio medio dichiarato:

Regione Importo medio richiesto in euro Durata media in mesi Stipendio medio dichiarato in euro Abruzzo € 15.423 93,2 € 1.612 Basilicata € 16.286 95,4 € 1.393 Calabria € 15.843 95,7 € 1.404 Campania € 15.604 96,3 € 1.489 Emilia Romagna € 15.082 94,6 € 1.508 Friuli Venezia Giulia € 16.025 92,5 € 1.594 Lazio € 16.052 94,8 € 1.531 Liguria € 15.080 94,0 € 1.579 Lombardia € 15.751 94,3 € 1.542 Marche € 15.109 93,9 € 1.479 Molise € 15.864 95,8 € 1.627 Piemonte € 15.202 95,9 € 1.503 Puglia € 16.408 95,7 € 1.512 Sardegna € 16.383 94,5 € 1.495 Sicilia € 16.445 95,9 € 1.461 Toscana € 15.219 94,0 € 1.512 Trentino Alto Adige € 15.017 92,9 € 1.524 Umbria € 16.647 93,1 € 1.483 Valle d’Aosta € 14.632 91,6 € 1.484 Veneto € 15.530 93,6 € 1.546 Italia 15.751 94,8 € 1.513

Cessione del quinto, Facile.it: importo medio richiesto pari a 15.700 euro ultima modifica: da