di

Gesi Finance e Spefin Finanziaria annunciano l’inizio di una nuova partnership commerciale: la Gesi, società di mediazione creditizia, si occuperà della distribuzione su scala nazionale del prodotto cessione del quinto di Spefin.

Dalle dichiarazioni rilasciate dall’amministratore delegato della Gesi, Gerardo Parrella, traspaiono entusiasmo e soddisfazione per la conclusione dell’accordo: “Gli annunci dell’ultimo mese dimostrano che la nostra è una società in continua evoluzione che rispecchia lo spirito della mediazione creditizia. È con grande orgoglio che annunciamo la partnership commerciale con Spefin, un’arma in più non solo per soddisfare le esigenza di un numero sempre maggiore di clienti, ma anche per fornire alla nostra rete di professionisti gli strumenti migliori per raggiungere gli obiettivi che abbiamo in comune. Spefin, inoltre, rispecchia i nostri stessi valori professionali, essendo una giovane realtà ma con grandi ambizioni di crescita e posizionamento sul mercato della cessione del quinto”.

Dello stesso avviso Emilio Mauro, amministratore delegato di Spefin: “La partnership commerciale con la Gesi rappresenta un ulteriore passo avanti nella politica di sviluppo di Spefin, che consentirà di rafforzare la posizione di entrambi i partner nel mercato della cessione del quinto, grazie anche alla sinergia tra l’esperienza e il know-how di Gesi e la tecnologia avanzata di My Quinto Spefin. Gerardo Parrella è un professionista di provata capacità ed esperienza, che dirige un’azienda con la quale condividiamo gli stessi valori di indipendenza, eccellenza e rigore. L’accordo è stato reso possibile grazie all’impegno di Simone Santinelli, responsabile rete esterne di Spefin”.

Cessione del quinto: Gesi Finance stringe un ulteriore accordo commerciale con Spefin Finanziaria ultima modifica: da