di

Cessione Quinto Sicilia è una dinamica realtà con base a Palermo che opera nella più estesa regione italiana attraverso un team competente e professionale, in costante espansione. I prodotti di punta della società sono la cessione del quinto e il prestito personale, a cui si affiancano mutui, conti corrente e prodotti assicurativi.

“Siamo un’azienda all’avanguardia e prestiamo particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e alla comunicazione, sia tradizionale che online, soprattutto quella social – spiegano i vertici della società -. Anche per questa ragione abbiamo subito aderito con entusiasmo alla terza masterclass ‘Social Identity for Business’, organizzata da SimplyBiz qui in Sicilia. Oggi più che mai i canali di comunicazione e contatto con i clienti si sono moltiplicati e tutti hanno la possibilità di accedervi, a costi praticamente nulli. Proprio per questo siamo convinti che sia necessario imparare a comunicare nel modo più efficace possibile e ad utilizzare al meglio gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione. A questo si deve affiancare un impegno costante per rimane al passo con i tempi, in un mercato sempre più competitivo e in continuo mutamento. Essere intraprendenti e vigili, con occhi e orecchie aperte per cogliere il cambiamento continuo nel quale siamo immersi sono le carte vincenti per raggiungere l’obiettivo al quale puntiamo: diventare un punto di riferimento per le esigenze creditizie di singoli e famiglie”.

Cessione Quinto Sicilia partecipa alla terza edizione della masterclass SimplyBiz ‘Social Identity for Business’ ultima modifica: da