CF Assicurazioni: in azienda 60% dipendenti è donna

“Siamo consapevoli che in Italia, rispetto ad altri Paesi europei, la strada da percorrere è ancora lunga sul tema parità di genere, voce che non a caso è stata inserita tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda Onu 2030, ma siamo altrettanto convinti che ciascuna impresa possa e debba valorizzare il capitale umano e le singole professionalità al di là delle differenze di genere. Nel gruppo CF le nostre quote rosa sono pari al 60% dei dipendenti e ricoprono anche ruoli di responsabilità. Tale componente, di cui siamo orgogliosi, ci consente di scattare una fotografia diversa dello stesso orizzonte e cogliere opportunità nuove e sfidanti”. Così Mauro Rocchi, amministratore delegato CF Assicurazioni, all’indomani della festa della donna, racconta come la presenza femminile in azienda abbia superato la metà della forza lavoro in azienda.

Secondo i dati dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), il settore assicurativo nazionale dà occupazione a quasi 50.000 dipendenti. Tenendo conto anche dei collaboratori, impiega circa 300.000 persone, di cui circa 220.000 appartenenti alle reti distributive. In particolare, le risorse umane che lavorano per le compagnie di assicurazione, sono quelle con la percentuale più elevata di contratti a tempo indeterminato rispetto a tutti gli altri settori. Con un focus sui quasi 50.000 dipendenti si rileva che il 53% è costituito da uomini e il 47% da donne, registrando una quasi sostanziale parità di sesso, che tuttavia non sempre coincide con le medesime opportunità di carriera.

“Ci impegniamo costantemente nel creare una cultura inclusiva e crediamo nella reale e fattiva collaborazione di un team costituito da donne e uomini che vengono valorizzati sia singolarmente sia all’interno del percorso professionale, accogliendo le diversità che diventano innovazione e valore aggiunto all’interno e all’esterno della nostra azienda”, aggiunge Rocchi.

“Il gruppo CF investe nel capitale umano senza differenze di genere nella convinzione che tutti, donne e uomini, svolgano un ruolo fondamentale nel gruppo e nella società e il mio percorso professionale ne è la testimonianza – dichiara Daniela Testa, responsabile hr CF Assicurazioni -. Credo che sostenere la leadership femminile significhi anche far confluire in azienda caratteristiche quali socialità, predisposizione all’ascolto, multitasking, empatia, che rappresentano dei plus importanti nell’ottica della qualità dell’ambiente di lavoro e della produttività in generale”.