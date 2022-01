CF Assicurazioni: al via alleanze strategiche per consolidare il business

Per consolidare il proprio business e dare corso al cambio di governance del gruppo, avvenuto nel 2021, CF Assicurazioni, la compagnia di cui il gruppo Tecnocasa è azionista, ha avviato una serie di alleanze.

“La nuova vocazione del gruppo, la dedizione all’ascolto di intermediari e clienti, la razionalizzazione del catalogo prodotti, sono alcune azioni concrete intraprese per marcare la differenza ed indirizzarci verso un percorso di specializzazione in un settore complesso ed in continua evoluzione – afferma Mauro Rocchi, amministratore delegato CF Assicurazioni -. Tuttavia ciò che contraddistingue maggiormente il nostro operare è la forte sinergia con la rete distributiva e l’aver stretto vere e proprie alleanze di valore con i nostri partner per una crescita sostenibile nel tempo. Abbiamo infatti individuato società rilevanti in base alle loro specificità, come ad esempio nel comparto della cessione del quinto abbiamo scelto Today Service, TC Agency, Iside Broker, Oltre e Methislab”.

Sul fronte delle soluzioni life & property, il gruppo CF ha sancito accordi con importanti broker quali TKS, Dorotea, Medioinsurance, Henia, Polaris, Simply Broker, Blue Broker/Liberty Broker, Iside Broker, che supportano le principali reti di mediazione creditizia, come Kìron Partner Spa.

Grazie a nuove collaborazioni, la compagnia si sta affacciando con grande interesse anche al mondo dell’insurtech e del digitale avvalendosi di una nuova logica distributiva data-driven. Una metodologia che parte dall’analisi dei dati per comprendere meglio le emozioni e i bisogni delle persone, permettendo la combinazione di prodotti con elevato grado di rispondenza alle esigenze dei singoli clienti.

“Anche questo progetto è stato reso possibile da collaborazioni strette con realtà come MGA, Mioassicuratore e B23, lato insurtech, Edda Broker per la pianificazione finanziaria – conclude Rocchi -. Ci stiamo quindi impegnando nel rafforzare ulteriormente le alleanze che saranno necessarie per consolidare il nostro business in un’ottica di innovazione, semplificazione ed efficienza, cardini del nuovo piano industriale che vedrà la luce a breve”.