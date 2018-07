di

Cf Assicurazioni, di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, e Banca Cambiano 1884, realtà bancaria radicata nel territorio toscano e con filiali in varie regioni del Centro-Nord, hanno sottoscritto un accoro per una nuova partnership commerciale.

L’accordo permetterà ai clienti della banca di accedere ai prodotti assicurativi legati al mondo della Credit Protection e alle innovative soluzioni welfare sviluppate recentemente dalla Compagnia.

La partnership consentirà a Cf Assicurazioni di consolidare ulteriormente la sua presenza nel mercato della Bancassicurazione, mentre la Banca Cambiano potrà ampliare efficacemente il proprio sistema di offerta con prodotti in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti attuali e futuri.

CF ASSICURAZIONI

La società è nata nel 2007 con una specializzazione sulle soluzioni assicurative legate al mondo del credito. Nel tempo l’offerta si è ampliata e, nel 2012, Il Gruppo Tecnocasa è divenuto azionista di maggioranza di Cf Assicurazioni con l’obiettivo di offrire un servizio ancor più completo ai propri clienti. Oggi Cf è un gruppo assicurativo che comprende anche la Compagnia Vita Cf Life e distribuisce i propri prodotti attraverso 100 agenti e broker, 10 banche e finanziarie e oltre 2.000 mediatori creditizi, di cui 750 appartenenti a Kìron Partner, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa.

BANCA CAMBIANO 1884

Banca Cambiano nasce il 20 Aprile 1884 come Cassa Cooperativa di Prestiti per libera iniziativa di un gruppo di privati cittadini ed eminenti personalità che la costituiscono con sede a Cambiano, nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. A seguito della costituzione inizia per la Banca e il territorio un cammino lungo oltre centotrent’anni. Il primo gennaio 2017, nasce Banca Cambiano 1884 che raccoglie il testimone dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, richiamandone nel nome l’anno di fondazione.

Partnership tra Cf Assicurazioni e Banca Cambiano 1884 ultima modifica: da