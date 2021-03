Cf Assicurazioni: Giovanni Mazzucchelli nuovo presidente e Mauro Rocchi nuovo ad

Nuova governance per Cf Assicurazioni e Cf Life compagnia di assicurazioni vita, società di proprietà del gruppo Tecnocasa. Le due compagnie hanno un nuovo presidente, Giovanni Battista Mazzucchelli, e un nuovo amministratore delegato, Mauro Rocchi.

“Stiamo lavorando molto per lo sviluppo della rete, dei prodotti e delle competenze degli operatori – afferma Luigi Cavuoto, consigliere delegato Tecnocasa Holding -. Per perseguire questo importante obiettivo, abbiamo rivisto l’assetto della governance introducendo in CF Assicurazioni e in CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita un nuovo presidente Giovanni Battista Mazzucchelli, figura di alto profilo e di lungo corso nel settore assicurativo, per perseguire un ambizioso progetto di crescita della società e di sviluppo di nuove aree di business”.

Il cambio di governance non riguarda solo la nomina del nuovo presidente, ma anche l’ingresso di un nuovo amministratore delegato, Mauro Rocchi, manager che ha ricoperto negli anni ruoli di responsabilità in primarie imprese del settore assicurativo in materia di processi e governance societaria.

“Questo è un ulteriore segnale che le compagnie del gruppo Tecnocasa sono seriamente intenzionate ad avviare un nuovo corso e un ulteriore rilancio – si legge in una nota stampa -. Nuova linfa quindi nel gruppo Cf che intende affrontare nuove sfide, ampliare il proprio raggio di azione e posizionarsi con ulteriore vigore nel settore. Progetti ambiziosi sostenuti dalla forza di un gruppo che ha i numeri, l’esperienza e soprattutto conserva nel proprio dna i valori della professionalità e della crescita sostenibile”.

Il gruppo “ha sempre creduto nel settore assicurativo, ed è per tale motivo che ha cercato di sviluppare il comparto in modo che potesse rivestire un ruolo sempre più rilevante, con la volontà di offrire un servizio ancor più completo ai propri clienti. Tecnocasa, infatti, detiene dal 2009 il controllo di CF Assicurazioni ed ha acquisito nel 2014 anche la Compagnia Vita, CF Life Compagnia di Assicurazioni Vita“.