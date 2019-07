CF Assicurazioni lancia CF Locazione Protetta

CF Assicurazioni, compagnia di cui il gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza, lancia “CF Locazione Protetta”, un nuovo prodotto per rispondere al bisogno del locatore di tutelare la propria serenità economica in caso di insolvenza del locatario.

Il mercato immobiliare delle locazioni ad uso abitativo ha raggiunto la ragguardevole dimensione di circa 1,4 milioni di immobili locati nel 2018 e risulta in crescita anche la qualità dell’offerta abitativa in locazione. Gli sfratti, in particolare quelli per morosità, seppure in riduzione rispetto agli esercizi precedenti, rappresentano comunque un fenomeno da tenere in debita considerazione.

In questo contesto, CF Locazione Protetta garantisce il rimborso dei canoni di locazione insoluti e un indennizzo forfettario per le spese di sfratto.

La polizza prevede con formule diverse, il pagamento di un premio unico anticipato, una durata della copertura da 2 a 4 anni, analoga al contratto di locazione e un indennizzo fino a 10 mesi di canone.

Il nuovo prodotto amplia ulteriormente il sistema di offerta di CF Assicurazioni, teso ad offrire nuove opportunità commerciali per gli intermediari assicurativi anche con particolare riferimento all’offerta connessa al mercato immobiliare.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il set informativo disponibile sul sito Cfassicurazioni.com