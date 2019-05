Cf Assicurazioni, nel I trimestre premi in crescita del 60%

Nel primo trimestre del 2019 il Gruppo Cf Assicurazioni, di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, ha registrato una crescita dei premi di oltre il 60%.

I risultati della prima trimestrale 2019, appena approvati dal cda, evidenziano un risultato positivo e in miglioramento, sia rispetto al primo trimestre dell’anno precedente, sia rispetto al piano industriale, ha sottolineato l’amministratore delegato Michele Cristiano, e contestualmente risultano in miglioramento anche i ratio di solvibilità ( 176,1 % per la Capogruppo Cf Assicurazioni e 183,8%, per la controllata Cf Life).

Questi risultati sono coerenti con lo sviluppo intrapreso dal Gruppo Cf che punta al raddoppio della raccolta premi nel prossimo quadriennio e ad ampliare ulteriormente le partnership distributive e le reti di intermediari.

A sostegno dello sviluppo, le compagnie hanno programmato anche per questo esercizio il rilascio di numerosi nuovi prodotti. Nei primi mesi del 2019 sono state lanciate quattro nuove soluzioni assicurative: “Cf Contenuto Protetto”, prodotto dedicato alla protezione dei beni contenuti nell’abitazione, “Sei Coperto Premium” e “Sei Coperto Vita e Salute”, prodotti con coperture integrate danni e vita a tutela della capacità dell’assicurato di produrre reddito e “Cf Prospettiva Valore 2019”, piano di accumulo multiramo con coperture opzionali che aiutano il cliente e la sua famiglia nel realizzare gli obiettivi di risparmio prefissati anche in caso di imprevisti. Inoltre, entro la fine del primo semestre, è previsto il lancio di nuove coperture assicurative legate al mondo della locazione immobiliare attraverso il collocamento da parte di agenti assicurativi e broker.