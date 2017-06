di

Il gruppo Cf Assicurazioni, di cui Tecnocasa è socio di maggioranza, ha annunciato gli ingressi di Giancarlo Silvano e Angelica Di Rosa, in qualità, rispettivamente, di responsabile della divisione marketing e responsabile attuariato.

Giancarlo Silvano, si legge in una nota, proviene da esperienze manageriali nell’ambito del marketing assicurativo maturate in compagnie come Poste Vita e Sara Assicurazioni, mentre Angelica Di Rosa ha ricoperto incarichi di responsabilità nell’ambito attuariale di compagnie specializzate in soluzioni legate al mondo del credito come Net Insurance.

“Il rafforzamento del management aziendale – ha dichiarato Michele Cristiano, amministratore delegato di Cf Assicurazioni – risulta coerente con il piano industriale del Gruppo Cf Assicurazioni che punta principalmente ad incrementare le sinergie con le altre società del Gruppo Tecnocasa, recuperare redditività e sviluppare un sistema di offerta volto ad estendere e sviluppare la proposizione commerciale della compagnia”.

Cf Assicurazioni, rafforzamento del management aziendale ultima modifica: da