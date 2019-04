Cf Assicurazioni lancia “Sei Coperto Premium” e “Sei Coperto Vita e Salute”

top AD title (i titoli sono opzionali)

Nell’ambito dell’offerta dedicata a coloro che hanno assunto impegni economici come prestiti o mutui o sostengono spese fisse e continuative Cf Assicurazioni, compagnia di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza, lancia “Sei Coperto Premium” e “Sei Coperto Vita e Salute”, polizze multirischio danni e vita, che offrono una tutela completa a chi vuole tutelare il proprio tenore di vita e la propria capacità di produrre reddito.

Sei Coperto Premium è dedicato, in particolare, al target dei dipendenti privati che vogliono rispettare i propri impegni economici in caso di imprevisti legati alla salute e all’attività lavorativa.

Il prodotto offre coperture integrate danni e vita (Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale, Perdita Involontaria dell’Impiego, Temporanea Caso Morte), il pagamento di un premio unico anticipato e una durata pari a 4, 8 e 10 anni.

Per supportare la famiglia in modo concreto e tempestivo, il prodotto prevede la liquidazione di un capitale entro sette giorni, con bonifico istantaneo, in caso di premorienza dell’assicurato.

Sei Coperto Vita e Salute è pensato per il target dei dipendenti pubblici e dei lavoratori autonomi che vogliono tutelare i propri cari in caso di decesso, prevede il pagamento di un premio unico anticipato e una durata pari a 4, 8 e 10 anni.

Il prodotto comprende, oltre alla tradizionale copertura Temporanea Caso Morte, la garanzia Critical Illness per affrontare con maggior tranquillità i costi sanitari legati alla diagnosi di gravi malattie (infarto, cancro e ictus).

I nuovi prodotti verranno distribuiti dai consulenti Kìron Partner e dalle reti di mediazione creditizia, banche e agenti che collaborano con Cf Assicurazioni.