Cf Assicurazioni lancia il primo prodotto di welfare integrato

Un’unica polizza che offre insieme protezione, tutela della salute e risparmio previdenziale, modificandosi nel tempo per rispondere al mutare delle esigenze che la persona e la famiglia si trovano ad affrontare lungo tutto il ciclo della vita. È questa la risposta di Cf Assicurazioni, compagnia di cui il Gruppo Tecnocasa è azionista di maggioranza, al bisogno crescente di serenità e sicurezza cui lo stato sociale non riesce più rispondere adeguatamente.

La polizza, battezzata Cf WellFare, è stata presentata a Milano nel corso di un press lunch presso lo Studio Legale Taurini & Hazan. Come richiamato dal gioco di parole voluto per il nome, è un prodotto che nasce per “fare bene” al presente e al futuro degli italiani. Si tratta, infatti, di una soluzione assicurativa di welfare integrato: la prima in assoluto sul mercato italiano, creata in una formula tanto originale che Cf Assicurazioni ha deciso di brevettarla.

L’età del pensionamento si è spostata in avanti, i giovani faticano sempre di più ad entrare nel mondo del lavoro, oltre 12 milioni di italiani nell’ultimo anno hanno rinunciato a spese sanitarie o le hanno rinviate per ragioni economiche; e quasi 8 milioni, per pagarle di tasca propria, hanno prosciugato i risparmi o si sono addirittura indebitati.

“Sino ad oggi il mercato assicurativo – ha affermato Michele Cristiano, amministratore delegato e direttore generale di Cf Assicurazioni – ha risposto con prodotti diversi, spesso complessi e costosi, associati alle singole necessità del cliente senza un approccio armonico ed integrato capace di guardare all’insieme delle esigenze di welfare della famiglia. La nostra soluzione è innovativa, comprensibile, facilmente accessibile e soprattutto completa: risponde infatti a tutti i principali bisogni di protezione e nello stesso tempo aiuta i clienti a costruirsi un futuro più sereno con un piano di risparmio attraverso il quale, con piccole quote mensili, si accumula un capitale”.

Cf WellFare prevede dieci fasce di età, tra i 20 e i 70 anni, e comprende coperture adeguate alle esigenze del cliente e alla sua fase di vita, coperture che si rimodulano nel tempo quando il cliente entra in una fascia successiva, dal primo ingresso nel mondo del lavoro alla formazione e allo sviluppo della famiglia, sino agli anni della pensione.

Nell’area della prevenzione la polizza prevede check up sanitari e cure odontoiatriche; nell’area della protezione la copertura degli infortuni, della salute (malattie gravi, grandi interventi chirurgici, Long Term Care in caso di perdita dell’autosufficienza), del reddito (nell’eventualità della perdita dell’impiego o di una riduzione significativa del fatturato) e della famiglia (assicurazione sulla vita); nell’area del risparmio un piano di accumulo con versamenti periodici che si rivalutano nel tempo sulla base del rendimento di una gestione assicurativa separata e garantita nel capitale che negli ultimi anni ha offerto rendimenti superiori alla media del mercato.

