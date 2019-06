Nuovi ingressi nel Gruppo Cf Assicurazioni

Il team del Gruppo Cf Assicurazioni, di cui Tecnocasa è azionista di maggioranza, si rafforza ulteriormente e si arricchisce di nuove professionalità.

Stefania Verduchi, ha assunto la responsabilità della funzione finanza. Il suo profilo professionale è caratterizzato da una lunga esperienza nel settore finanziario e assicurativo, sia nell’ambito della consulenza direzionale, sia quale responsabile di Fondi Pensione. Ha inoltre svolto attività didattica in materie quali Matematica Finanziaria, Economia e Tecnica dell’Assicurazione.

Paolo Spennati, ha sviluppato una consolidata esperienza nell’ambito dei Rami Elementari, con particolare riguardo al property, liability e casualty, rivestendo incarichi di responsabilità in Axa e Hdi Assicurazioni. Spennati è entrato a far parte di Cf Assicurazioni come responsabile tecnico rami elementari.

Daniela Paleari, ha ricoperto ruoli manageriali nei comparti assicurativi Vita, Risparmio e Salute in Compagnie quali Aviva e Old Mutual, già Skandia, ed anche nella riassicurazione in Munich Re. Paleari ha assunto il ruolo di responsabile della funzione tecnica vita.

“Il Gruppo Cf Assicurazioni sta crescendo in modo significativo sia in termini di fatturato che di nuove partnership distributive – ha sottolineato L’amministratore delegato Michele Cristiano -. Tale crescita viaggia di pari passo ed è conseguenza dello sviluppo della qualità dei suoi collaboratori. I nuovi inserimenti si inquadrano nel percorso di accrescimento delle competenze professionali delle proprie risorse, che rappresenta uno dei cardini del piano industriale della compagnia”.