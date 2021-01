Chi è Antonello Marzolla, nuovo presidente dell’Enasarco

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Enasarco ha eletto Antonello Marzolla quale nuovo presidente. Leonardo Catarci ed Emanuele Orsini sono stati invece nominati vicepresidenti.

Marzolla è segretario nazionale dell’Usarci, l’Unione sindacati agenti e rappresentanti di commercio italiani.

Alle elezioni del 2020 per il rinnovo della governance dell’Enasarco si è candidato per la componente agenti con la lista “Solo Agenti in Enasarco’” confluita in sede di elezione del cda nella lista “Alleanza per Enasarco”, lista, quest’ultima, riconducibile al raggruppamento che comprende le sigle Confcommercio-Fnaarc, Confindustria, Confcooperative, Confapi, Cgil, Cisl, Uil e la stessa Usarci.

Nel 2004 Marzolla è stato membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza del settore “Commercio”, presso la Camera di Commercio di Torino.

Nel 2003 è stato direttore responsabile della rivista di settore Notizie Aparc.

Dal 2002 al 2006 è stato membro del comitato di amministrazione e controllo della gestione degli esercenti delle attività commerciali dell’Inps.

Nel 1995 è stato direttore generale e segretario regionale dell’Associazione piemontese degli agenti e rappresentanti di commercio.

Nel 1979 ha conseguito il diploma di scuola media superiore e dal 2003 è iscritto all’Albo dei giornalisti pubblicisti.